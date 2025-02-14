9 россиян сдались в плен дрону с громкоговорителем украинских десантников
На Покровском направлении бойцы 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады взяли в плен россиян с помощью дрона с громкоговорителем.
Источник: 25 ОВДБр в Facebook
Дословно: "Специальная операция по уничтожению позиций противника и морально-психологическому истощению вражеских пехотинцев длилась несколько дней.
Результат: 9 россиян решили сдаться в плен дрону, на который сичеславские десантники установили громкоговоритель".
Детали: Военнослужащий бригады с позывным "Маляр" рассказал, что к ним постоянно поступают различные новые устройства, и в этот раз это был дрон с громкоговорителем. Поэтому бойцы решили записать обращение к россиянам с предложением сдаться в плен.
"Мы летали примерно трое суток с разными текстами (обращения к россиянам – ред.), которые постоянно проигрывали", – отметил "Маляр".
Один из пленных российских военных рассказал, что прибыл на фронт недавно, 22 января. Его "сломило" количество "двухсотых", которых он успел увидеть за это время. Теперь он ждет обмена и говорит, что после возвращения в Россию сбежит в тайгу.
Украинский военный с позывным "Маня" сообщил, что 25-я бригада перед тем, как россияне сдались в плен, начала активно наносить удары дронами по их блиндажам и позициям.
В записи на громкоговорителе украинские военные предупреждали оккупантов о ночном обстреле и предлагали им сдаться, на что девять россиян согласились. Дрон сопроводил их к украинским позициям, где их уже ждали бойцы ВСУ.
Напомним:
- Украинские воины 11 января взяли в плен в Курской области военнослужащих из Северной Кореи.
- 15 января на Торецком направлении бойцы 12-й бригады "Азов" взяли в плен 23 оккупантов.
- Позже стало известно, что воины Десантно-штурмовых войск ВСУ вместе с побратимами из других подразделений Сил обороны Украины взяли в плен в Курской области 27 солдат российской армии.