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9 россиян сдались в плен дрону с громкоговорителем украинских десантников

Украинская правдаПятница, 14 февраля 2025, 11:07
9 россиян сдались в плен дрону с громкоговорителем украинских десантников
Фото: скриншот с видео 25 ОВДБр

На Покровском направлении бойцы 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады взяли в плен россиян с помощью дрона с громкоговорителем.

Источник: 25 ОВДБр в Facebook

Дословно: "Специальная операция по уничтожению позиций противника и морально-психологическому истощению вражеских пехотинцев длилась несколько дней.
Результат: 9 россиян решили сдаться в плен дрону, на который сичеславские десантники установили громкоговоритель".

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Детали: Военнослужащий бригады с позывным "Маляр" рассказал, что к ним постоянно поступают различные новые устройства, и в этот раз это был дрон с громкоговорителем. Поэтому бойцы решили записать обращение к россиянам с предложением сдаться в плен.

"Мы летали примерно трое суток с разными текстами (обращения к россиянам – ред.), которые постоянно проигрывали", – отметил "Маляр".

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Один из пленных российских военных рассказал, что прибыл на фронт недавно, 22 января. Его "сломило" количество "двухсотых", которых он успел увидеть за это время. Теперь он ждет обмена и говорит, что после возвращения в Россию сбежит в тайгу.

Украинский военный с позывным "Маня" сообщил, что 25-я бригада перед тем, как россияне сдались в плен, начала активно наносить удары дронами по их блиндажам и позициям.

В записи на громкоговорителе украинские военные предупреждали оккупантов о ночном обстреле и предлагали им сдаться, на что девять россиян согласились. Дрон сопроводил их к украинским позициям, где их уже ждали бойцы ВСУ.

Напомним:

российско-украинская войнапленныеармия
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