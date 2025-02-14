Єрмак зустрівся з Келлогом і обговорив підтримку України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником Трампа з питань України і Росії Кітом Келлогом під час Мюнхенської безпекової конференції. Сторони обговорили подальшу підтримку України, підготовку зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Єрмака у своєму Telegram

Деталі: Єрмак зазначив, що головною темою розмови з Келлогом була "координація спільних зусиль задля досягнення справедливого і тривалого миру".

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"Обговорили продовження підтримки України. Це питання безпеки не лише нашої країни, а й усієї Європи та світу. Допомагати Україні зараз – набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше.

Окремо обговорили підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну. Вдячний за підтримку та готовність працювати разом для відновлення справедливості та безпеки", – повідомив він.

У коментарях перед Мюнхенською конференцією Келлог наголосив на необхідності прямих переговорів між лідерами Росії та України і підкреслив, що Путін "не може відмовитись говорити з Зеленським".

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Також 14 лютого на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки запланована зустріч президента Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Вона мала відбутися в першій половині дня, однак зустріч перенесли.

Причиною назвали те, що США потрібен час, аби попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.