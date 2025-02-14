Ермак встретился с Келлогом и обсудил поддержку Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился со спецпредставителем Трампа по вопросам Украины и России Китом Келлогом во время Мюнхенской конференции по безопасности. Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины, подготовку встреч на высшем уровне и визит спецпредставителя США в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Ермака в своем Telegram

Детали: Ермак отметил, что главной темой разговора с Келлогом была "координация совместных усилий для достижения справедливого и прочного мира".

Реклама:

"Обсудили продолжение поддержки Украины. Это вопрос безопасности не только нашей страны, но и всей Европы и мира. Помогать Украине сейчас – гораздо дешевле, чем противостоять более сильной России позже.

Отдельно обсудили подготовку запланированных встреч на высшем уровне и визит спецпредставителя США в Украину. Благодарен за поддержку и готовность работать вместе для восстановления справедливости и безопасности", – сообщил он.

В комментариях перед Мюнхенской конференцией Келлог отметил необходимость прямых переговоров между лидерами России и Украины и подчеркнул, что Путин "не может отказаться говорить с Зеленским".

РЕКЛАМА:

Также 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности запланирована встреча президента Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Она должна была состояться в первой половине дня, однако встречу перенесли.

Причиной назвали то, что США нужно время, чтобы поработать с проектом меморандума о партнерстве, который Украина доработала и передала американцам.