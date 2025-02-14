У полоні в Чечні можуть перебувати понад 150 українських військових – ЗМІ
Понад 150 українських військових можуть утримуватися в полоні на території Чечні. Є висока ймовірність, що вони знаходяться в Грозному.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Дослівно Координаційний штаб: "Військовополонених можуть передавати в місця утримання на території Чечні, де, як і в інших місцях полону, порушуються норми гуманітарного права та Женевської конвенції. Режим Кадирова використовує їх як "живий щит" для військових об’єктів і важіль для зняття санкцій з його родини".
Деталі: Як інформує "Радіо Свобода" міжнародний комітет Червоного Хреста не може підтвердити перебування в полоні українців на території Чечні. Також Координаційному штабу не відомі факти відвідання цією гуманітарною організацією українських полонених у цій республіці.
Червоний Хрест, навіть якщо отримає всю необхідну інформацію про полонених українців на території Чечні, не зможе допомогти в обміні, адже не має доступу туди.
Передісторія:
- 30 жовтня 2024 року Кадиров заявив, що наказав командирам "Ахмата" більше не брати українських бійців в полон.
- Проте 2 листопада Кадиров заявив, що скасував свій наказ бійцям "Ахмата" не брати в полон українських військових.
- У грудні 2024 року правитель російської Чечні Рамзан Кадиров нібито відвідав українських військовополонених і пригрозив використовувати їх як живий щит від безпілотників, що атакують республіку.