У полоні в Чечні можуть перебувати понад 150 українських військових – ЗМІ

Понад 150 українських військових можуть утримуватися в полоні на території Чечні. Є висока ймовірність, що вони знаходяться в Грозному.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Дослівно Координаційний штаб: "Військовополонених можуть передавати в місця утримання на території Чечні, де, як і в інших місцях полону, порушуються норми гуманітарного права та Женевської конвенції. Режим Кадирова використовує їх як "живий щит" для військових об’єктів і важіль для зняття санкцій з його родини".

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Деталі: Як інформує "Радіо Свобода" міжнародний комітет Червоного Хреста не може підтвердити перебування в полоні українців на території Чечні. Також Координаційному штабу не відомі факти відвідання цією гуманітарною організацією українських полонених у цій республіці.

Червоний Хрест, навіть якщо отримає всю необхідну інформацію про полонених українців на території Чечні, не зможе допомогти в обміні, адже не має доступу туди.

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