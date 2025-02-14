В плену в Чечне могут находиться более 150 украинских военных – СМИ
Более 150 украинских военных могут удерживаться в плену на территории Чечни. Есть высокая вероятность, что они находятся в Грозном.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Дословно Координационный штаб: "Военнопленных могут передавать в места содержания на территории Чечни, где, как и в других местах плена, нарушаются нормы гуманитарного права и Женевской конвенции. Режим Кадырова использует их как "живой щит" для военных объектов и рычаг для снятия санкций с его семьи".
Детали: Как информирует "Радио Свобода" международный комитет Красного Креста не может подтвердить пребывание в плену украинцев на территории Чечни. Также Координационному штабу не известны факты посещения этой гуманитарной организацией украинских пленных в этой республике.
Красный Крест, даже если получит всю необходимую информацию о пленных украинцах на территории Чечни, не сможет помочь в обмене, ведь не имеет доступа туда.
Предыстория:
- 30 октября 2024 года Кадыров заявил, что приказал командирам "Ахмата" больше не брать украинских бойцов в плен.
- Однако 2 ноября Кадыров заявил, что отменил свой приказ бойцам "Ахмата" не брать в плен украинских военных.
- В декабре 2024 года правитель российской Чечни Рамзан Кадыров якобы посетил украинских военнопленных и пригрозил использовать их как живой щит от беспилотников, атакующих республику.