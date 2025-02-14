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WSJ: Україна, можливо, збила влітку свій F-16 через "надмірну обережність США"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 лютого 2025, 22:57
WSJ: Україна, можливо, збила влітку свій F-16 через надмірну обережність США
ілюстративне фото Getty Images

У виданні The Wall Street Journal вийшла колонка про ймовірну причину авіакатастрофи винищувача F-16, що сталась 26 серпня 2024 року, де загинув льотчик Олексій Месь. Видання пише, що це був дружній вогонь із ЗРК Patriot, хоча Україна цього офіційно не повідомляла.

Джерело: колонка Джилліан Кей Мелчір у виданні The Wall Street Journal

Деталі: Катастрофа, за даними джерел видання, могла статись через систему "свій-чужий" Link 16, яка була вимкнена на переданих Україні Patriot.

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Тактичну мережу Link 16 використовують для огляду в реальному часі всіх учасників системи – літаків, наземних підрозділів, засобів ППО і командування. Це робить операції безпечнішими для союзників і більш смертоносними для ворога. Link 16 також зменшує ризик для пілотів під час польотів.

Перші ракетні комплекси Patriot прибули в Україну у квітні 2023 року. Тоді, пише авторка з посиланням на співзасновницю Міжнародного центру української перемоги Дар’ю Каленюк, Patriot від’єднали від Link 16, адже ніхто не передбачав, що Україна отримає винищувачі F-16. А коли Захід схвалив передачу винищувачів через кілька місяців, "це не було виправлено".

Як припускає авторка, Link 16 є настільки важливим і чуттєвим інструментом, що США, можливо неохоче надавали його Україні через надмірну обережність, яка характерна для політики адміністрації Байдена щодо України.  

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У Пентагоні на запит Мелчір відповіли, що не коментують налаштування озброєння, яке надають партнерам, і порадили звертатись до української сторони.

Джерела видання стверджують, що зараз докладаються зусилля для усунення цього недоліку, але відмовилися повідомити подробиці.

Передісторія:

  • 29 серпня низка західних ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 26 серпня в Україні зазнав авіакатастрофи винищувач F-16.
  • 26 серпня, відбиваючи російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар, загинув льотчик Олексій Месь.  
  • Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що під час відбиття ракетного удару з боку Росії зазнав катастрофи літак винищувач F-16, льотчик загинув.

Повітряні сили ЗСУавіаPatriotвинищувачі
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