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WSJ: Украина, возможно, сбила летом свой F-16 из-за "чрезмерной осторожности США"

Татьяна ОлейникПятница, 14 февраля 2025, 22:57
WSJ: Украина, возможно, сбила летом свой F-16 из-за чрезмерной осторожности США
иллюстративное фото Getty Images

В издании The Wall Street Journal вышла колонка о вероятной причине авиакатастрофы истребителя F-16, произошедшей 26 августа 2024 года, где погиб летчик Алексей Месь. Издание пишет, что это был дружественный огонь из ЗРК Patriot, хотя Украина этого официально не сообщала.

Источник: колонка Джиллиан Кей Мелчир в издании The Wall Street Journal

Детали: Катастрофа, по данным источников издания, могла произойти из-за системы "свой-чужой" Link 16, которая была выключена на переданных Украине Patriot.

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Тактическая сеть Link 16 используется для обзора в реальном времени всех участников системы – самолетов, наземных подразделений, средств ПВО и командования. Это делает операции более безопасными для союзников и более смертоносными для врага. Link 16 также уменьшает риск для пилотов во время полетов.

Первые ракетные комплексы Patriot прибыли в Украину в апреле 2023 года. Тогда, пишет автор со ссылкой на соучредителя Международного центра украинской победы Дарью Каленюк, Patriot отсоединили от Link 16, ведь никто не предполагал, что Украина получит истребители F-16. А когда Запад одобрил передачу истребителей через несколько месяцев, "это не было исправлено".

Как предполагает автор, Link 16 является настолько важным и чувствительным инструментом, что США, возможно неохотно предоставляли его Украине из-за чрезмерной осторожности, которая характерна для политики администрации Байдена в отношении Украины.

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В Пентагоне на запрос Мелчир ответили, что не комментируют настройки вооружения, которое предоставляют партнерам, и посоветовали обращаться к украинской стороне.

Источники издания утверждают, что сейчас прилагаются усилия для устранения этого недостатка, но отказались сообщить подробности.

Предыстория:

  • 29 августа ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 26 августа в Украине потерпел катастрофу истребитель F-16.
  • 26 августа, отражая российский массированный комбинированный ракетно-авиационный удар, погиб летчик Алексей Месь.  
  • Генеральный штаб ВСУ сообщил, что во время отражения ракетного удара со стороны России потерпел катастрофу самолет истребитель F-16, летчик погиб.

Воздушные силы ВСУавиаPatriotистребители
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