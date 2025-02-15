Макрон: Лише українці можуть вести дискусії про міцний і тривалий мир, ми допоможемо
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що лише Україна має вести переговори щодо миру, а Франція активно сприятиме цьому процесу.
Джерело: Макрон у соцмережі X
Деталі: Макрон повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої наголосив на важливості того, щоб саме Україна вела мирні переговори.
Пряма мова: "Я щойно говорив із президентом Зеленським. Якщо президент Трамп справді може переконати Путіна припинити агресію проти України, це чудова новина. Тоді лише українці зможуть вести дискусії щодо міцного і тривалого миру. Ми допоможемо їм у цій справі".
Деталі: Водночас, за його словами, європейцям потрібно посилити колективну безпеку й стати більш автономними.
"Франція повною мірою відіграватиме свою роль у прискоренні цього процесу. Сильніша й більш суверенна Європа – зробімо це зараз", – додав президент Франції.
Передісторія:
- Раніше Володимир Зеленський повідомив про розмову з Макроном. Головною темою розмови було напрацювання спільної стратегії України, США та Європи для досягнення справедливого миру.
- Раніше президент США Дональд Трамп відмовився називати Україну рівноправним учасником переговорів про мир. Однак Трамп не вважає, що існує небезпека того, що участь президента України у переговорному процесі заморозять.