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Макрон: Лише українці можуть вести дискусії про міцний і тривалий мир, ми допоможемо

Іван Д'яконовСубота, 15 лютого 2025, 03:03
Макрон: Лише українці можуть вести дискусії про міцний і тривалий мир, ми допоможемо
Емманюель Макрон. Фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що лише Україна має вести переговори щодо миру, а Франція активно сприятиме цьому процесу.

Джерело: Макрон у соцмережі X

Деталі: Макрон повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої наголосив на важливості того, щоб саме Україна вела мирні переговори.

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Пряма мова: "Я щойно говорив із президентом Зеленським. Якщо президент Трамп справді може переконати Путіна припинити агресію проти України, це чудова новина. Тоді лише українці зможуть вести дискусії щодо міцного і тривалого миру. Ми допоможемо їм у цій справі".

Деталі: Водночас, за його словами, європейцям потрібно посилити колективну безпеку й стати більш автономними.

"Франція повною мірою відіграватиме свою роль у прискоренні цього процесу. Сильніша й більш суверенна Європа – зробімо це зараз", – додав президент Франції.

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Передісторія:

  • Раніше Володимир Зеленський повідомив про розмову з Макроном. Головною темою розмови було напрацювання спільної стратегії України, США та Європи для досягнення справедливого миру.
  • Раніше президент США Дональд Трамп відмовився називати Україну рівноправним учасником переговорів про мир. Однак Трамп не вважає, що існує небезпека того, що участь президента України у переговорному процесі заморозять.

переговориМакронросійсько-українська війна
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