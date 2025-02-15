Макрон: Только украинцы могут вести дискуссии о прочном и длительном мире, мы поможем
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что только Украина должна вести переговоры о мире, а Франция будет активно способствовать этому процессу.
Источник: Макрон в соцсети X
Детали: Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого подчеркнул важность того, чтобы именно Украина вела мирные переговоры.
Прямая речь: "Я только что говорил с президентом Зеленским. Если президент Трамп действительно может убедить Путина прекратить агрессию против Украины, это отличная новость. Тогда только украинцы смогут вести дискуссии о прочном и длительном мире. Мы поможем им в этом деле".
Детали: В то же время, по его словам, европейцам нужно усилить коллективную безопасность и стать более автономными.
"Франция в полной мере будет играть свою роль в ускорении этого процесса. Сильная и более суверенная Европа – давайте сделаем это сейчас", – добавил президент Франции.
Предыстория:
- Ранее Владимир Зеленский сообщил о разговоре с Макроном. Главной темой разговора была наработка совместной стратегии Украины, США и Европы для достижения справедливого мира.
- Ранее президент США Дональд Трамп отказался называть Украину равноправным участником переговоров о мире. Однако Трамп не считает, что существует опасность того, что участие президента Украины в переговорном процессе заморозят.