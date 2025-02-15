Макрон: Только украинцы могут вести дискуссии о прочном и длительном мире, мы поможем

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что только Украина должна вести переговоры о мире, а Франция будет активно способствовать этому процессу.

Источник: Макрон в соцсети X

Детали: Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого подчеркнул важность того, чтобы именно Украина вела мирные переговоры.

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Прямая речь: "Я только что говорил с президентом Зеленским. Если президент Трамп действительно может убедить Путина прекратить агрессию против Украины, это отличная новость. Тогда только украинцы смогут вести дискуссии о прочном и длительном мире. Мы поможем им в этом деле".

Детали: В то же время, по его словам, европейцам нужно усилить коллективную безопасность и стать более автономными.

"Франция в полной мере будет играть свою роль в ускорении этого процесса. Сильная и более суверенная Европа – давайте сделаем это сейчас", – добавил президент Франции.

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