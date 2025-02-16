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Глава МЗС Польщі: Справедливий мир для України можливий у середньостроковій перспективі

Ольга Глущенко Неділя, 16 лютого 2025, 00:22
Глава МЗС Польщі: Справедливий мир для України можливий у середньостроковій перспективі
Радослав Сікорський. Фото: Getty Images

На думку глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, досягнення справедливого миру для України можливе не відразу, а в середньостроковій перспективі.

Джерело: Сікорський під час Мюнхенської безпекової конференції, цитує "Укрінформ"

Деталі: Глава польської дипломатії констатував, що правитель Росії Володимир Путін веде в Україні колоніальну війну. І щоб переконати російського лідера її припинити, потрібно йому довести, що "ціна, яку йому доведеться заплатити, була б неприйнятною".

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Пряма мова Сікорського: "Російська економіка починає виснажуватися. Якщо ми переконаємо його, що не повернемося до відносин, які були раніше, і ми можемо робити це довше, ніж він, тоді він укладе угоду".

Деталі: Він додав, що план Європи має полягати у продовженні збройної підтримки України, поки Київ готовий протидіяти агресору.

Пряма мова Сікорського: "Російська економіка починає виснажуватися. Якщо ми переконаємо його, що не повернемося до відносин, які були раніше, і ми можемо робити це довше, ніж він, тоді він укладе угоду".

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Деталі: Він додав, що план Європи має полягати у продовженні збройної підтримки України, поки Київ готовий протидіяти агресору.

Сікорський зауважив, що Путін також хоче миру, але на власних умовах, очікуючи на капітуляцію України.

На його, думку, питання зараз у тому, як досягти мирної угоди, яка влаштує усі сторони. Тож, вказує глава МЗС Польщі, для досягнення мирної домовленості, яка влаштує усі сторони, потрібно налаштовуватися на середньострокову перспективу.

Що передувало: У Мюнхені США попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Водночас, Трамп нещодавно підтримав ідею про повернення РФ до G7.

Країни "Групи семи" (G7) домовилися пов’язати подальші посилення санкцій проти Росії з перебігом майбутніх мирних переговорів.

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