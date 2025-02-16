Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Глава МИД Польши: Справедливый мир для Украины возможен в среднесрочной перспективе

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 00:22
Глава МИД Польши: Справедливый мир для Украины возможен в среднесрочной перспективе
Радослав Сикорский. Фото: Getty Images

По мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, достижение справедливого мира для Украины возможно не сразу, а в среднесрочной перспективе.

Источник: Сикорский во время Мюнхенской конференции по безопасности, цитирует "Укринформ"

Детали: Глава польской дипломатии констатировал, что правитель России Владимир Путин ведет в Украине колониальную войну. И чтобы убедить российского лидера ее прекратить, нужно ему доказать, что "цена, которую ему придется заплатить, была бы неприемлемой".

Реклама:

Прямая речь Сикорского: "Российская экономика начинает истощаться. Если мы убедим его, что не вернемся к отношениям, которые были раньше, и мы можем делать это дольше, чем он, тогда он заключит сделку".

Детали: Он добавил, что план Европы должен заключаться в продолжении вооруженной поддержки Украины, пока Киев готов противодействовать агрессору.

Прямая речь Сикорского: "Российская экономика начинает истощаться. Если мы убедим его, что не вернемся к отношениям, которые были раньше, и мы можем делать это дольше, чем он, тогда он заключит соглашение".

РЕКЛАМА:

Детали: Он добавил, что план Европы должен заключаться в продолжении вооруженной поддержки Украины, пока Киев готов противодействовать агрессору.

Сикорский отметил, что Путин также хочет мира, но на собственных условиях, ожидая капитуляции Украины.

По его мнению, вопрос сейчас в том, как достичь мирного соглашения, которое устроит все стороны. Поэтому, указывает глава МИД Польши, для достижения мирной договоренности, которая устроит все стороны, нужно настраиваться на среднесрочную перспективу.

Что предшествовало: В Мюнхене США попросили Европу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины.

В то же время, Трамп недавно поддержал идею о возвращении РФ в G7.

Страны "Группы семи" (G7) договорились связать дальнейшие усиления санкций против России с ходом будущих мирных переговоров.

российско-украинская войнаПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоРоссияне атаковали Николаев "Шахедами": возник пожар, есть повреждения и пострадавший
обновленоГоссекретарь США поговорил с Лавровым
Макрон собирает европейских лидеров, чтобы обсудить действия Трампа – Сикорский
NYT: США предлагают Беларуси сделку, которая может уменьшить влияние на нее России
Трамп назвал "блестящей" речь своего вице-президента Вэнса в Мюнхене
Зеленский: Я готов говорить о выборах, но этого не хотят украинцы
Все новости...
российско-украинская война
Чехия передала Украине 1,6 млн снарядов и гарантирует поставки до апреля
Россияне штурмовали Константинополь и Улаклы на Донетчине – DeepState
Премьер Нидерландов на встрече с Зеленским: мирное соглашение без Украины и Европы – не вариант
Последние новости
01:58
Чехия передала Украине 1,6 млн снарядов и гарантирует поставки до апреля
01:08
ОбновленоРоссияне атаковали Николаев "Шахедами": возник пожар, есть повреждения и пострадавший
00:52
Россияне штурмовали Константинополь и Улаклы на Донетчине – DeepState
00:22
Глава МИД Польши: Справедливый мир для Украины возможен в среднесрочной перспективе
23:54
Зеленский обсудил с Мерцом поддержку Украины
23:17
На фронте 15 февраля был самый тяжелый день в 2025 году – DeepState
23:06
Финляндия одолела в овертайме Швецию на Турнире четырех наций по хоккею
23:00
Опять трагедия: в Одесской области погибли трое детей, которые провалились под лед
22:43
Россияне в 2,5 раза увеличили количество атак на фронте – Генштаб
22:42
"Счастье - видеть сына здоровым". Как это – лечить ребенка от рака в условиях войны
Все новости...
Реклама:
Реклама: