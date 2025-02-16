Глава МИД Польши: Справедливый мир для Украины возможен в среднесрочной перспективе

По мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, достижение справедливого мира для Украины возможно не сразу, а в среднесрочной перспективе.

Источник: Сикорский во время Мюнхенской конференции по безопасности, цитирует "Укринформ"

Детали: Глава польской дипломатии констатировал, что правитель России Владимир Путин ведет в Украине колониальную войну. И чтобы убедить российского лидера ее прекратить, нужно ему доказать, что "цена, которую ему придется заплатить, была бы неприемлемой".

Реклама:

Прямая речь Сикорского: "Российская экономика начинает истощаться. Если мы убедим его, что не вернемся к отношениям, которые были раньше, и мы можем делать это дольше, чем он, тогда он заключит сделку".

Детали: Он добавил, что план Европы должен заключаться в продолжении вооруженной поддержки Украины, пока Киев готов противодействовать агрессору.

Прямая речь Сикорского: "Российская экономика начинает истощаться. Если мы убедим его, что не вернемся к отношениям, которые были раньше, и мы можем делать это дольше, чем он, тогда он заключит соглашение".

РЕКЛАМА:

Детали: Он добавил, что план Европы должен заключаться в продолжении вооруженной поддержки Украины, пока Киев готов противодействовать агрессору.

Сикорский отметил, что Путин также хочет мира, но на собственных условиях, ожидая капитуляции Украины.

По его мнению, вопрос сейчас в том, как достичь мирного соглашения, которое устроит все стороны. Поэтому, указывает глава МИД Польши, для достижения мирной договоренности, которая устроит все стороны, нужно настраиваться на среднесрочную перспективу.

Что предшествовало: В Мюнхене США попросили Европу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины.

В то же время, Трамп недавно поддержал идею о возвращении РФ в G7.

Страны "Группы семи" (G7) договорились связать дальнейшие усиления санкций против России с ходом будущих мирных переговоров.