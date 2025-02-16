Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Росіяни штурмували Костянтинопіль і Улакли на Донеччині – DeepState

Ольга Глущенко Неділя, 16 лютого 2025, 00:52
Росіяни штурмували Костянтинопіль і Улакли на Донеччині – DeepState
карта DeepState

За даними аналітиків проєкту DeepState, 15 лютого ворог проводив штурмові дії в напрямку Костянтинополя та Улаклів на Донеччині.

Джерело: DeepState

Деталі: З самого ранку суботи, російська техніка розпочала накати на ці населені пункти.

Реклама:

Дослівно: "Порахувати точну кількість залученої техніки на Костянтинопіль важко, адже вона варіюється від 20 до 37".

"Піхота противника розосередилася на південних околицях Костянтинополя, а також у районі лісосмуги біля точки 127.2. Одна ББМ умудрилася проїхати селище і виїхала на дорогу на Багатир, висадила піхоту і була уражена під час відкату".

Деталі: У повідомленні зазначається, що Костянтинопіль частково зачищено, тривають стабілізаційні дії.

РЕКЛАМА:

Ймовірно, що ворогу не дадуть поки що закріпитися там – припускають аналітики DeepState.

Дослівно: "На Улакли накат був менший силами від 8 до 10 одиниць ОВТ, але для ворога більш результативний.

Зараз кацапська піхота розосередилася в східній частині села та закріплюється. Даний маневр значно утруднює життя підрозділів Сил Оборони, які перебувають східніше".

Що передувало: Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська 15 лютого значно активізували атаки на фронті, станом на 22 годину відбулося 250 бойових зіткнень, найбільше з них на Покровському напрямку – 67. У порівнянні з минулою добою загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази.

За даними аналітичного проєкту DeepState, 15 лютого на фронті був найважчий день у 2025 році.

Донецька областьросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоРосіяни атакували Миколаїв "Шахедами": виникла пожежа, є пошкодження і постраждалий
оновленоДержсекретар США поговорив із Лавровим
Макрон збирає європейських лідерів, щоб обговорити дії Трампа – Сікорський
NYT: США пропонують Білорусі угоду, що може зменшити вплив на неї Росії
Трамп назвав "чудовою" промову свого віцепрезидента Венса у Мюнхені
Зеленський: Я готовий говорити про вибори, але цього не хочуть українці
Усі новини...
Донецька область
Росіяни розширюють плацдарм під Куп'янськом, просуваються і закріплюються в районі Дворічної – DeepState
Росіяни вдарили по селу Шевченко на Донеччині – одну людину убили, ще одну поранили
Російські війська просунулися в Донецькій та Харківській областях – DeepState
Останні новини
02:56
Ворог атакував 8 громад Сумщини, пошкоджені будинки, є травмований
01:58
Чехія передала Україні 1,6 млн снарядів і гарантує поставки до квітня
01:08
оновленоРосіяни атакували Миколаїв "Шахедами": виникла пожежа, є пошкодження і постраждалий
00:52
Росіяни штурмували Костянтинопіль і Улакли на Донеччині – DeepState
00:22
Глава МЗС Польщі: Справедливий мир для України можливий у середньостроковій перспективі
23:54
Зеленський обговорив із Мерцом підтримку України
23:17
На фронті 15 лютого був найважчий день у 2025 році – DeepState
23:06
Фінляндія здолала в овертаймі Швецію на Турнірі чотирьох націй з хокею
23:00
Знову трагедія: на Одещині загинули троє дітей, які провалились під лід
22:43
Росіяни у 2,5 рази збільшили кількість атак на фронті – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: