Росіяни штурмували Костянтинопіль і Улакли на Донеччині – DeepState

За даними аналітиків проєкту DeepState, 15 лютого ворог проводив штурмові дії в напрямку Костянтинополя та Улаклів на Донеччині.

Джерело: DeepState

Деталі: З самого ранку суботи, російська техніка розпочала накати на ці населені пункти.

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Дослівно: "Порахувати точну кількість залученої техніки на Костянтинопіль важко, адже вона варіюється від 20 до 37".

"Піхота противника розосередилася на південних околицях Костянтинополя, а також у районі лісосмуги біля точки 127.2. Одна ББМ умудрилася проїхати селище і виїхала на дорогу на Багатир, висадила піхоту і була уражена під час відкату".

Деталі: У повідомленні зазначається, що Костянтинопіль частково зачищено, тривають стабілізаційні дії.

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Ймовірно, що ворогу не дадуть поки що закріпитися там – припускають аналітики DeepState.

Дослівно: "На Улакли накат був менший силами від 8 до 10 одиниць ОВТ, але для ворога більш результативний.

Зараз кацапська піхота розосередилася в східній частині села та закріплюється. Даний маневр значно утруднює життя підрозділів Сил Оборони, які перебувають східніше".

Що передувало: Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська 15 лютого значно активізували атаки на фронті, станом на 22 годину відбулося 250 бойових зіткнень, найбільше з них на Покровському напрямку – 67. У порівнянні з минулою добою загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази.

За даними аналітичного проєкту DeepState, 15 лютого на фронті був найважчий день у 2025 році.