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Россияне штурмовали Константинополь и Улаклы на Донетчине – DeepState

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 00:52
Россияне штурмовали Константинополь и Улаклы на Донетчине – DeepState
карта DeepState

По данным аналитиков проекта DeepState, 15 февраля враг проводил штурмовые действия в направлении Константинополя и Улаклов в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: С самого утра субботы, российская техника начала накаты на эти населенные пункты.

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Дословно: "Посчитать точное количество привлеченной техники на Константинополь трудно, ведь оно варьируется от 20 до 37".

"Пехота противника рассредоточилась на южных окраинах Константинополя, а также в районе лесополосы возле точки 127.2. Одна ББМ умудрилась проехать поселок и выехала на дорогу на Багатир, высадила пехоту и была поражена при откате".

Детали: В сообщении отмечается, что Константинополь частично зачищен, продолжаются стабилизационные действия.

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Вероятно, что врагу не дадут пока закрепиться там - предполагают аналитики DeepState.

Дословно: "На Улаклы накат был меньше силами от 8 до 10 единиц ВВТ, но для врага более результативный.

Сейчас кацапская пехота рассредоточилась в восточной части села и закрепляется. Данный маневр значительно затрудняет жизнь подразделений Сил Обороны, которые находятся восточнее".

Что предшествовало: Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска 15 февраля значительно активизировали атаки на фронте, по состоянию на 22 часа произошло 250 боевых столкновений, больше всего из них на Покровском направлении – 67. По сравнению с прошлыми сутками общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза.

По данным аналитического проекта DeepState, 15 февраля на фронте был самый тяжелый день в 2025 году.

Донецкая областьроссийско-украинская война
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