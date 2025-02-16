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Келлог: Це питання для України, як виглядатиме перемога

Ольга Глущенко Неділя, 16 лютого 2025, 03:48
Келлог: Це питання для України, як виглядатиме перемога
Кіт Келлог, фото Bloomberg via Getty Images

Спецпосланник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що те, як виглядатиме перемога, "питання для України", і назвав першочерговим завданням припинення активних бойових дій.

Джерело: Келлог під час дискусій на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Келлога: "Як виглядає перемога? Я думаю, що ви повинні поставити собі це запитання. Це питання для України, тому що ви боретеся за своє місце".

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Деталі: Він підкреслив, що українці воюють мужньо, а жертви, на які їм довелося піти, є неймовірними. Спецпосланник зазначив, що бачив це на власні очі, коли був в Ізюмі та інших містах на сході України.

Водночас представник США наголосив, що першочерговим завданням для встановлення миру є припинення активних бойових дій. Він порівняв це з пораненням на війні, коли "спочатку потрібно зупинити кровотечу, а потім лікуватися".

Келлог також зауважив, що в процесі мирного врегулювання слід дивитися на далеку перспективу. У цьому контексті він згадав Конрада Аденауера, який хотів об’єднати Німеччину, але це вдалося зробити тільки через певний час. Спецпосланник також нагадав про досвід країн Балтії, які були захоплені, однак Сполучені Штати ніколи цього не визнавали.

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Зрештою, підкреслив Келлог, Україна має бути суверенною, стабільною, успішною країною.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський розраховує, що Келлог відвідає військових на лінії фронту.

Нагадаємо: Американська позиція щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать.

Як відомо, ця позиція повністю розходиться з позицією держав ЄС, які заявляють, що мирна угода без Європи – не варіант.

Перед цим Кіт Келлог пояснив розподіл ролей у США у переговорах про припинення війни.

СШАросійсько-українська війнапереговори
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