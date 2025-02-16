Спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что то, как будет выглядеть победа, "вопрос для Украины", и назвал первоочередной задачей прекращение активных боевых действий.

Источник: Кэллог во время дискуссий на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Келлога: "Как выглядит победа? Я думаю, что вы должны задать себе этот вопрос. Это вопрос для Украины, потому что вы боретесь за свое место".

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Детали: Он подчеркнул, что украинцы воюют мужественно, а жертвы, на которые им пришлось пойти, являются невероятными. Спецпосланник отметил, что видел это собственными глазами, когда был в Изюме и других городах на востоке Украины.

В то же время представитель США подчеркнул, что первоочередной задачей для установления мира является прекращение активных боевых действий. Он сравнил это с ранением на войне, когда "сначала нужно остановить кровотечение, а потом лечиться".

Келлог также отметил, что в процессе мирного урегулирования следует смотреть на далекую перспективу. В этом контексте он вспомнил Конрада Аденауэра, который хотел объединить Германию, но это удалось сделать только через некоторое время. Спецпосланник также напомнил об опыте стран Балтии, которые были захвачены, однако Соединенные Штаты никогда этого не признавали.

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В конце концов, подчеркнул Келлог, Украина должна быть суверенной, стабильной, успешной страной.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Келлог посетит военных на линии фронта.

Напомним: Американская позиция относительно "мирных переговоров" предусматривает участие Украины, но европейских представителей США там не видят.

Как известно, эта позиция полностью расходится с позицией государств ЕС, которые заявляют, что мирное соглашение без Европы – не вариант.

Перед этим Кит Келлог объяснил распределение ролей в США в переговорах о прекращении войны.