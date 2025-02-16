ХАМАС не контролюватиме Сектор Гази на наступному етапі угоди – ЗМІ
ХАМАС погодився на умову угоди про припинення вогню в Газі, відмовившись від контролю над Сектором Гази під час виконання наступного етапу угоди.
Джерело: The Jerusalem Post із посиланням на дані арабських ЗМІ
У четвер високопоставлений чиновник Усама Хамдан заявив катарському телеканалу Al Araby TV, що палестинське терористичне угрупування буде готове до переговорів щодо другого етапу угоди про звільнення заручників і припинення вогню з понеділка.
Крім того, видання Walla повідомило, що Хамдан підкреслив прихильність ХАМАС до угоди і процитувала його слова: "Якщо Ізраїль виконає свої зобов'язання, то ми продовжимо звільняти заручників, як було домовлено, в суботу або протягом наступних днів".
The Jerusalem Post зазначає, що реалізація другого етапу угоди залежить від того, чи відмовиться ХАМАС від контролю над Сектором Гази.
Що передувало: ХАМАС повідомив про скасування запланованого на 15 лютого звільнення заручників через порушення домовленостей з боку Ізраїлю.
Передісторія:
- 25 січня ЦАХАЛ повідомив, що чотири заручниці були передані ХАМАСом за посередництва Червоного хреста та перетнули ізраїльську територію.
- 19 січня ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.
Нагадаємо:
- 16 січня в Досі, Катар, офіційно була підписана угода між Ізраїлем і ХАМАС про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню.
- 17 січня Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАСу підписали угоду.
- 19 січня Ізраїль заявив про вступ в силу режиму припинення вогню в Газі після того, як ХАМАС передав список із трьох заручниць, які мають бути звільнені у неділю.