ХАМАС не контролюватиме Сектор Гази на наступному етапі угоди – ЗМІ

ХАМАС погодився на умову угоди про припинення вогню в Газі, відмовившись від контролю над Сектором Гази під час виконання наступного етапу угоди.

Джерело: The Jerusalem Post із посиланням на дані арабських ЗМІ

У четвер високопоставлений чиновник Усама Хамдан заявив катарському телеканалу Al Araby TV, що палестинське терористичне угрупування буде готове до переговорів щодо другого етапу угоди про звільнення заручників і припинення вогню з понеділка.

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Крім того, видання Walla повідомило, що Хамдан підкреслив прихильність ХАМАС до угоди і процитувала його слова: "Якщо Ізраїль виконає свої зобов'язання, то ми продовжимо звільняти заручників, як було домовлено, в суботу або протягом наступних днів".

The Jerusalem Post зазначає, що реалізація другого етапу угоди залежить від того, чи відмовиться ХАМАС від контролю над Сектором Гази.

Що передувало: ХАМАС повідомив про скасування запланованого на 15 лютого звільнення заручників через порушення домовленостей з боку Ізраїлю.

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Передісторія:

25 січня ЦАХАЛ повідомив, що чотири заручниці були передані ХАМАСом за посередництва Червоного хреста та перетнули ізраїльську територію.

19 січня ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.

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