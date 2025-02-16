ХАМАС не будет контролировать Сектор Газа на следующем этапе соглашения – СМИ

ХАМАС согласился на условие соглашения о прекращении огня в Газе, отказавшись от контроля над Сектором Газа во время выполнения следующего этапа соглашения.

Источник: The Jerusalem Post со ссылкой на данные арабских СМИ

В четверг высокопоставленный чиновник Усама Хамдан заявил катарскому телеканалу Al Araby TV, что палестинская террористическая группировка будет готова к переговорам по второму этапу соглашения об освобождении заложников и прекращении огня с понедельника.

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Кроме того, издание Walla сообщило, что Хамдан подчеркнул приверженность ХАМАС к соглашению и процитировала его слова: "Если Израиль выполнит свои обязательства, то мы продолжим освобождать заложников, как было договорено, в субботу или в течение следующих дней".

The Jerusalem Post отмечает, что реализация второго этапа соглашения зависит от того, откажется ли ХАМАС от контроля над Сектором Газа.

Что предшествовало: ХАМАС сообщил об отмене запланированного на 15 февраля освобождения заложников из-за нарушения договоренностей со стороны Израиля.

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Предыстория:

25 января ЦАХАЛ сообщил, что четыре заложницы были переданы ХАМАСом при посредничестве Красного креста и пересекли израильскую территорию.

19 января ХАМАС передал трех израильских заложниц Красному Кресту в городе Газа, что стало первым освобождением заложников после того, как прекращение огня вступило в силу.

Напомним: