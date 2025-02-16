ЗСУ звільнили село Піщане біля Покровська – ОСУВ "Хортиця"
Речник оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що українські військові звільнили село Піщане поблизу Покровська на Донеччині.
Джерело: Трегубов в ефірі телеканалу "Київ", передає "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Трегубова: "Низка контратак українських сил мала певний успіх. Зокрема, вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь 5 км на південь від Покровська. Також російські війська були потіснені з ще деяких населених пунктів поряд".
Деталі: За словами речника, на Покровському напрямку відбувся "певний перелом".
"Дуже серйозні наміри були у росіян щодо напівоточення міста Покровськ. Але вони зазнали серйозних втрат саме на цьому напрямку минулого місяця. Цього місяця вони теж, скажімо так, були призупинені і навіть відкинуті в окремих населених пунктах", – додав Трегубов.
Що було раніше:
- У липні 2024 року аналітики DeepState повідомляли, що російські загарбники окупували Піщане на Донеччині.
- За останню добу на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 71 атаку агресора у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне.
- Розвідка Британії в останньому своєму звіті за 16 лютого повідомила, що ключові зусилля Росії під Покровськом зосереджені на тому, щоб обрізати логістичні шляхи до міста і оточити його.