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ЗСУ звільнили село Піщане біля Покровська – ОСУВ "Хортиця"

Станіслав ПогоріловНеділя, 16 лютого 2025, 14:28
ЗСУ звільнили село Піщане біля Покровська – ОСУВ Хортиця
скриншот карти

Речник оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що українські військові звільнили село Піщане поблизу Покровська на Донеччині.

Джерело: Трегубов в ефірі телеканалу "Київ", передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Трегубова: "Низка контратак українських сил мала певний успіх. Зокрема, вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь 5 км на південь від Покровська. Також російські війська були потіснені з ще деяких населених пунктів поряд".

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Деталі: За словами речника, на Покровському напрямку відбувся "певний перелом".

"Дуже серйозні наміри були у росіян щодо напівоточення міста Покровськ. Але вони зазнали серйозних втрат саме на цьому напрямку минулого місяця. Цього місяця вони теж, скажімо так, були призупинені і навіть відкинуті в окремих населених пунктах", – додав Трегубов.

Що було раніше:

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  • У липні 2024 року аналітики DeepState повідомляли, що російські загарбники окупували Піщане на Донеччині.
  • За останню добу на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 71 атаку агресора у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне.
  • Розвідка Британії в останньому своєму звіті за 16 лютого повідомила, що ключові зусилля Росії під Покровськом зосереджені на тому, щоб обрізати логістичні шляхи до міста і оточити його.

Донецька областьвійнаЗбройні сили
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