ЗСУ звільнили село Піщане біля Покровська – ОСУВ "Хортиця"

Речник оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що українські військові звільнили село Піщане поблизу Покровська на Донеччині.

Джерело: Трегубов в ефірі телеканалу "Київ", передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Трегубова: "Низка контратак українських сил мала певний успіх. Зокрема, вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь 5 км на південь від Покровська. Також російські війська були потіснені з ще деяких населених пунктів поряд".

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Деталі: За словами речника, на Покровському напрямку відбувся "певний перелом".

"Дуже серйозні наміри були у росіян щодо напівоточення міста Покровськ. Але вони зазнали серйозних втрат саме на цьому напрямку минулого місяця. Цього місяця вони теж, скажімо так, були призупинені і навіть відкинуті в окремих населених пунктах", – додав Трегубов.

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