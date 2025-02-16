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ВСУ освободили село Песчаное возле Покровска – ОСГВ "Хортица"

Станислав ПогориловВоскресенье, 16 февраля 2025, 14:28
ВСУ освободили село Песчаное возле Покровска – ОСГВ Хортица
скриншот карты

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что украинские военные освободили село Песчаное вблизи Покровска в Донецкой области.

Источник: Трегубов в эфире телеканала "Киев", передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Трегубова: "Ряд контратак украинских сил имел определенный успех. В частности, уже сообщено было и уже можно говорить об освобождении села Песчаное. Это где-то 5 км к югу от Покровска. Также российские войска были потеснены из еще некоторых населенных пунктов рядом".

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Детали: По словам спикера, на Покровском направлении произошел "определенный перелом".

"Очень серьезные намерения были у россиян по полуокружению города Покровск. Но они понесли серьезные потери именно на этом направлении в прошлом месяце. В этом месяце они тоже, скажем так, были приостановлены и даже отброшены в отдельных населенных пунктах", - добавил Трегубов.

Что предшествовало:

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  • В июле 2024 года аналитики DeepState сообщали, что российские захватчики оккупировали Песчаное в Донецкой области.
  • За последние сутки на Покровском направлении Силы обороны остановили 71 атаку агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Надиевка, Андреевка и Удачное.
  • Разведка Британии в последнем своем отчете за 16 февраля сообщила, что ключевые усилия России под Покровском сосредоточены на том, чтобы обрезать логистические пути к городу и окружить его.

Донецкая областьвойнаВооруженные силы
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