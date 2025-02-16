Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Удар "Шахедів" по Миколаєву повністю зруйнував електрогенерацію – мер

Катерина ТищенкоНеділя, 16 лютого 2025, 21:18
Удар Шахедів по Миколаєву повністю зруйнував електрогенерацію – мер
ліквідація пожежі на одному з об’єктів інфраструктури Миколаєва внаслідок падіння БпЛА та їх уламків, скріншот відео ДСНС

Внаслідок удару ворожих "Шахедів" про ТЕЦ у Миколаєві повністю зруйновано електрогенерацію.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Нагадую, що вночі ворог вдарив по нашій ТЕЦ декількома дронами, через що абоненти ТЕЦ залишились без тепла. Повністю зруйновано електрогенерацію. Наразі ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи розв'язання проблеми.

Реклама:

Залучені працівники і ТЕЦ, і Миколаївоблтеплоенерго. Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко".

Деталі: Мер повідомив, що завдяки співпраці з Данією місто отримало модульні котельні, тому вдалося зберегти тепло в лікарнях.

Протягом всього дня комунальні служби ліквідовували наслідки прильотів у двох районах, у понеділок роботи продовжаться.

РЕКЛАМА:

"Один з ударів прийшовся на проїжджу частину проспекту Центрального. Пізніше виявилось, що прямо на каналізаційний колектор. Фахівці Миколаївводоканалу взялись до ремонту, все відновимо", – зазначив Сєнкевич.

Що передувало: Внаслідок нічної атаки росіян на Миколаїв 16 лютого була пошкоджена Миколаївська ТЕЦ, у результаті чого 46 тисяч абонентів залишились без тепла.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що удар ворожого "Шахеда" про ТЕЦ у Миколаєві, внаслідок якого більше 100 тисяч людей залишилися без опалення, свідчить про небажання росіян відновлювати мир.

Миколаївелектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Президент назвав кількість загиблих українських військових
The Guardian: У Парижі обговорять варіант вступу України в НАТО у разі порушення РФ перемир’я
Порошенко назвав факти, які вказують на підготовку до виборів
"Укроборонпром" підписав меморандум із данськими зброярами Weibel Scientific
Розвідка Британії про бої під Покровськом: росіяни намагаються обрізати логістику і оточити місто
фотоПід час вибуху у Миколаєві загинули військові Центру протимінної діяльності
Усі новини...
Миколаїв
Зеленський про удар по Миколаєву: Так не роблять ті, хто готується до перемовин
У Миколаєві дрони росіян пошкодили ТЕЦ, 46 тисяч абонентів залишились без тепла
Під час вибуху у Миколаєві загинули військові Центру протимінної діяльності
Останні новини
23:57
"Кременчук" розгромив київську "Крижинку" у чемпіонаті України з хокею
23:55
Трамп вірить, що зможе зустрітися з Путіним "дуже скоро"
23:25
Держсекретар США: Представники Європи мають бути долучені до переговорів щодо України
22:49
Генштаб: Найгарячіше в неділю – на Покровському й Новопавлівському напрямках
22:43
"Розвиток ринку більше стримує не війна, а брак кадрів": інтерв'ю із засновником книгарні на Хрещатику
22:20
У Мінрозвитку обіцяють прискорити темпи відбудови Бородянки
22:04
Президент назвав кількість загиблих українських військових
22:02
Титулований 24-річний жокей помер після падіння з коня
22:00
Як розпізнати токсичні стосунки: психологи вказують на 10 неочевидних "червоних прапорців"
21:26
відеоЗеленський почав візит до ОАЕ: Щоб більше людей повернулися з полону
Усі новини...
Реклама:
Реклама: