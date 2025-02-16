Удар "Шахедів" по Миколаєву повністю зруйнував електрогенерацію – мер
Внаслідок удару ворожих "Шахедів" про ТЕЦ у Миколаєві повністю зруйновано електрогенерацію.
Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram
Пряма мова: "Нагадую, що вночі ворог вдарив по нашій ТЕЦ декількома дронами, через що абоненти ТЕЦ залишились без тепла. Повністю зруйновано електрогенерацію. Наразі ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи розв'язання проблеми.
Залучені працівники і ТЕЦ, і Миколаївоблтеплоенерго. Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко".
Деталі: Мер повідомив, що завдяки співпраці з Данією місто отримало модульні котельні, тому вдалося зберегти тепло в лікарнях.
Протягом всього дня комунальні служби ліквідовували наслідки прильотів у двох районах, у понеділок роботи продовжаться.
"Один з ударів прийшовся на проїжджу частину проспекту Центрального. Пізніше виявилось, що прямо на каналізаційний колектор. Фахівці Миколаївводоканалу взялись до ремонту, все відновимо", – зазначив Сєнкевич.
Що передувало: Внаслідок нічної атаки росіян на Миколаїв 16 лютого була пошкоджена Миколаївська ТЕЦ, у результаті чого 46 тисяч абонентів залишились без тепла.
Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що удар ворожого "Шахеда" про ТЕЦ у Миколаєві, внаслідок якого більше 100 тисяч людей залишилися без опалення, свідчить про небажання росіян відновлювати мир.