Удар "Шахедів" по Миколаєву повністю зруйнував електрогенерацію – мер

ліквідація пожежі на одному з об’єктів інфраструктури Миколаєва внаслідок падіння БпЛА та їх уламків, скріншот відео ДСНС

Внаслідок удару ворожих "Шахедів" про ТЕЦ у Миколаєві повністю зруйновано електрогенерацію.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Нагадую, що вночі ворог вдарив по нашій ТЕЦ декількома дронами, через що абоненти ТЕЦ залишились без тепла. Повністю зруйновано електрогенерацію. Наразі ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи розв'язання проблеми.

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Залучені працівники і ТЕЦ, і Миколаївоблтеплоенерго. Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко".

Деталі: Мер повідомив, що завдяки співпраці з Данією місто отримало модульні котельні, тому вдалося зберегти тепло в лікарнях.

Протягом всього дня комунальні служби ліквідовували наслідки прильотів у двох районах, у понеділок роботи продовжаться.

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"Один з ударів прийшовся на проїжджу частину проспекту Центрального. Пізніше виявилось, що прямо на каналізаційний колектор. Фахівці Миколаївводоканалу взялись до ремонту, все відновимо", – зазначив Сєнкевич.

Що передувало: Внаслідок нічної атаки росіян на Миколаїв 16 лютого була пошкоджена Миколаївська ТЕЦ, у результаті чого 46 тисяч абонентів залишились без тепла.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що удар ворожого "Шахеда" про ТЕЦ у Миколаєві, внаслідок якого більше 100 тисяч людей залишилися без опалення, свідчить про небажання росіян відновлювати мир.