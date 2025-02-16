Удар "Шахедов" по Николаеву полностью разрушил электрогенерацию – мэр

В результате ударов вражеских "Шахедов" о ТЭЦ в Николаеве полностью разрушена электрогенерация.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Напоминаю, что ночью враг ударил по нашей ТЭЦ несколькими дронами, из-за чего абоненты ТЭЦ остались без тепла. Полностью разрушена электрогенерация. Сейчас мы пытаемся восстановить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы.

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Привлечены работники и ТЭЦ, и Николаевоблтеплоэнерго. Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно трудно".

Детали: Мэр сообщил, что благодаря сотрудничеству с Данией город получил модульные котельные, поэтому удалось сохранить тепло в больницах.

В течение всего дня коммунальные службы ликвидировали последствия прилетов в двух районах, в понедельник работы продолжатся.

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"Один из ударов пришелся на проезжую часть проспекта Центрального. Позже оказалось, что прямо на канализационный коллектор. Специалисты Николаевводоканала взялись за ремонт, все восстановим", - отметил Сенкевич.

Что предшествовало: В результате ночной атаки россиян на Николаев 16 февраля была повреждена Николаевская ТЭЦ, в результате чего 46 тысяч абонентов остались без тепла.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что удар вражеского "Шахеда" по ТЭЦ в Николаеве, в результате которого более 100 тысяч человек остались без отопления, свидетельствует о нежелании россиян восстанавливать мир.