Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Удар "Шахедов" по Николаеву полностью разрушил электрогенерацию – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 21:18

В результате ударов вражеских "Шахедов" о ТЭЦ в Николаеве полностью разрушена электрогенерация.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Напоминаю, что ночью враг ударил по нашей ТЭЦ несколькими дронами, из-за чего абоненты ТЭЦ остались без тепла. Полностью разрушена электрогенерация. Сейчас мы пытаемся восстановить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы.

Реклама:

Привлечены работники и ТЭЦ, и Николаевоблтеплоэнерго. Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно трудно".

Детали: Мэр сообщил, что благодаря сотрудничеству с Данией город получил модульные котельные, поэтому удалось сохранить тепло в больницах.

В течение всего дня коммунальные службы ликвидировали последствия прилетов в двух районах, в понедельник работы продолжатся.

РЕКЛАМА:

"Один из ударов пришелся на проезжую часть проспекта Центрального. Позже оказалось, что прямо на канализационный коллектор. Специалисты Николаевводоканала взялись за ремонт, все восстановим", - отметил Сенкевич.

Что предшествовало: В результате ночной атаки россиян на Николаев 16 февраля была повреждена Николаевская ТЭЦ, в результате чего 46 тысяч абонентов остались без тепла.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что удар вражеского "Шахеда" по ТЭЦ в Николаеве, в результате которого более 100 тысяч человек остались без отопления, свидетельствует о нежелании россиян восстанавливать мир.

Николаевэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Президент назвал количество погибших украинских военных
The Guardian: В Париже обсудят вариант вступления Украины в НАТО в случае нарушения РФ перемирия
Порошенко назвал факты, которые указывают на подготовку к выборам
"Укроборонпром" подписал меморандум с датскими оружейниками Weibel Scientific
Разведка Британии о боях под Покровском: россияне пытаются обрезать логистику и окружить город
фотоВо время взрыва в Николаеве погибли трое военных Центра противоминной деятельности
Все новости...
Николаев
Зеленский об ударе по Николаеву: Так не делают те, кто готовится к переговорам
В Николаеве дроны россиян повредили ТЭЦ, 46 тысяч абонентов остались без тепла
Во время взрыва в Николаеве погибли трое военных Центра противоминной деятельности
Последние новости
22:49
Генштаб: Горячее всего в воскресенье – на Покровском и Новопавловском направлениях
22:43
"Развитие рынка больше сдерживает не война, а нехватка кадров": интервью с основателем магазина на Крещатике
22:20
В Минразвития обещают ускорить темпы восстановления Бородянки
22:04
Президент назвал количество погибших украинских военных
22:02
Титулованный 24-летний жокей умер после падения с лошади
22:00
Как распознать токсические отношения: психологи указывают на 10 неочевидных "красных флажков"
21:26
видеоЗеленский начал визит в ОАЭ: Чтобы больше людей вернулись из плена
21:18
Удар "Шахедов" по Николаеву полностью разрушил электрогенерацию – мэр
21:00
Членство в ЕС, ракеты и "как у Израиля": Зеленский назвал гарантии безопасности, которых хочет Украина
21:00
Можно ли худеть во время беременности и как перестать набирать вес? Объясняет врач
Все новости...
Реклама:
Реклама: