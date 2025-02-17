Трамп заявив, що Зеленський буде залучений до переговорів про припинення війни в Україні – ЗМІ

Зеленський і Трамп у вересні 2024 року в Нью-Йорку, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський буде залучений до переговорів про припинення війни.

Джерело: Трамп під час спілкування із журналістами, яке транслював телеканал Fox News

Деталі: На запитання, чи очікується участь президента України Володимира Зеленського у переговорах, Трамп відповів ствердно.

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Пряма мова Трампа: "Він (Зеленський – ред.) буде залучений, так".

Деталі: Трамп не уточнив деталей щодо участі Зеленського у переговорах.

Також, за словами президента США, правитель Росії Володимир Путін "хоче довести війну (в Україні – ред.) до кінця".

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Що передувало: Трамп заявив, що вірить, що може зустрітися "дуже скоро" з правителем Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні.

Передісторія:

13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.

Водночас президент США запевнив, що Україна буде за столом переговорів про "завершення війни".

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