Трамп заявил, что Зеленский будет привлечен к переговорам о прекращении войны в Украине – СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет привлечен к переговорам о прекращении войны.
Источник: Трамп во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал Fox News
Детали: На вопрос, ожидается ли участие президента Украины Владимира Зеленского в переговорах, Трамп ответил утвердительно.
Прямая речь Трампа: "Он (Зеленский – ред.) будет привлечен, да".
Детали: Трамп не уточнил деталей относительно участия Зеленского в переговорах.
Также, по словам президента США, правитель России Владимир Путин "хочет довести войну (в Украине – ред.) до конца".
Что предшествовало: Трамп заявил, что верит, что может встретиться "очень скоро" с правителем России Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.
Предыстория:
- 13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
- Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.
- В то же время президент США заверил, что Украина будет за столом переговоров о "завершении войны".
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