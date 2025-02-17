Трамп заявил, что Зеленский будет привлечен к переговорам о прекращении войны в Украине – СМИ

Зеленский и Трамп в сентябре 2024 года в Нью-Йорке, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет привлечен к переговорам о прекращении войны.

Источник: Трамп во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал Fox News

Детали: На вопрос, ожидается ли участие президента Украины Владимира Зеленского в переговорах, Трамп ответил утвердительно.

Реклама:

Прямая речь Трампа: "Он (Зеленский – ред.) будет привлечен, да".

Детали: Трамп не уточнил деталей относительно участия Зеленского в переговорах.

Также, по словам президента США, правитель России Владимир Путин "хочет довести войну (в Украине – ред.) до конца".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Трамп заявил, что верит, что может встретиться "очень скоро" с правителем России Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

Предыстория:

13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.

В то же время президент США заверил, что Украина будет за столом переговоров о "завершении войны".

Читайте также "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике