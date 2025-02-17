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Трамп заявил, что Зеленский будет привлечен к переговорам о прекращении войны в Украине – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 февраля 2025, 00:34
Трамп заявил, что Зеленский будет привлечен к переговорам о прекращении войны в Украине – СМИ
Зеленский и Трамп в сентябре 2024 года в Нью-Йорке, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет привлечен к переговорам о прекращении войны.

Источник: Трамп во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал Fox News

Детали: На вопрос, ожидается ли участие президента Украины Владимира Зеленского в переговорах, Трамп ответил утвердительно.

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Прямая речь Трампа: "Он (Зеленский – ред.) будет привлечен, да".

Детали: Трамп не уточнил деталей относительно участия Зеленского в переговорах.

Также, по словам президента США, правитель России Владимир Путин "хочет довести войну (в Украине – ред.) до конца".

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Что предшествовалоТрамп заявил, что верит, что может встретиться "очень скоро" с правителем России Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

Предыстория:

  • 13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
  • Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.
  • В то же время президент США заверил, что Украина будет за столом переговоров о "завершении войны".

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ТрампЗеленскийпереговорыроссийско-украинская война
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