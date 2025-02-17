Трамп заявив, що дозволить Європі купувати американську зброю для України – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий дозволити Європі купувати зброю американського виробництва для передачі Україні.

Джерело: Bloomberg із посиланням на слова Трампа

Дослівно Bloomberg: "Цей крок потенційно дозволить Україні використовувати американську зброю, навіть якщо США припинять військову підтримку країни, оскільки Трамп намагається домовитися про припинення трирічної війни".

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Деталі: Видання зазначає, що адміністрація Трампа заявила західним союзникам, що хоче, щоб вони купували американську зброю і військову техніку для збереження НАТО.

А також аби Європа купувала більше американських енергоносіїв.

Що передувало: Держдеп США попросив уряди європейських держав повідомити докладну інформацію щодо озброєння, миротворчих військ і заходів безпеки, які вони могли б надати Україні як частину будь-яких гарантій безпеки для припинення війни з Росією.

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У листі, з яким Сполучені Штати звернулись до країн Європи з проханням підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України, США також запитали союзників, що їм потрібно від Вашингтона для реалізації таких заходів.