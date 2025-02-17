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Трамп заявил, что позволит Европе покупать американское оружие для Украины – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 февраля 2025, 04:30
Трамп заявил, что позволит Европе покупать американское оружие для Украины – СМИ
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов разрешить Европе покупать оружие американского производства для передачи Украине.

Источник: Bloomberg со ссылкой на слова Трампа

Дословно Bloomberg: "Этот шаг потенциально позволит Украине использовать американское оружие, даже если США прекратят военную поддержку страны, поскольку Трамп пытается договориться о прекращении трехлетней войны".

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Детали: Издание отмечает, что администрация Трампа заявила западным союзникам, что хочет, чтобы они покупали американское оружие и военную технику для сохранения НАТО.

А также чтобы Европа покупала больше американских энергоносителей.

Что предшествовало: Госдеп США попросил правительства европейских государств сообщить подробную информацию о вооружении, миротворческих войсках и мерах безопасности, которые они могли бы предоставить Украине как часть любых гарантий безопасности для прекращения войны с Россией.

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В письме, с которым Соединенные Штаты обратились к странам Европы с просьбой подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины, США также спросили союзников, что им нужно от Вашингтона для реализации таких мер.

ТрампоружиеЕвропароссийско-украинская война
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