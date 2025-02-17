Трамп не вірить, що Росія буде воювати з НАТО

Президент США Дональд Трамп не згодний з твердженнями, що одного дня Росія буде воювати з НАТО.

Джерело: Трамп під час спілкування із журналістами, яке транслював телеканал Fox News

Деталі: Американського президента запитали, чи згодний він з заявою президента України Володимира Зеленського, що Росія буде воювати проти НАТО, і чи має він якісь занепокоєння з цього приводу.

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Трамп на це відповів: "Ні, я не згодний. Я не згодний. Анітрохи".

Передісторія: