Трамп не вірить, що Росія буде воювати з НАТО
Понеділок, 17 лютого 2025, 07:30
Президент США Дональд Трамп не згодний з твердженнями, що одного дня Росія буде воювати з НАТО.
Джерело: Трамп під час спілкування із журналістами, яке транслював телеканал Fox News
Деталі: Американського президента запитали, чи згодний він з заявою президента України Володимира Зеленського, що Росія буде воювати проти НАТО, і чи має він якісь занепокоєння з цього приводу.
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Трамп на це відповів: "Ні, я не згодний. Я не згодний. Анітрохи".
Передісторія:
- 14 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть готувати агресію проти країн НАТО вже у наступному році.
- 11 лютого Данська служба оборонної розвідки зазначала, що Росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі приблизно через 5 років, якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО не буде переозброюватися.
- Після цього генсек НАТО Марк Рютте заявив, що якщо лідер РФ Володимир Путін нині нападе на Північноатлантичний альянс, то його чекає неминучий програш, але за кілька років Росія може становити більшу загрозу.