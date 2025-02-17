Трамп не верит, что Россия будет воевать с НАТО

Президент США Дональд Трамп не согласен с утверждениями, что однажды Россия будет воевать с НАТО.

Источник: Трамп во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал Fox News

Детали: Американского президента спросили, согласен ли он с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, что Россия будет воевать против НАТО, и имеет ли он какие-то беспокойства по этому поводу.

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Трамп на это ответил: "Нет, я не согласен. Я не согласен. Нисколько".

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