Трамп не верит, что Россия будет воевать с НАТО
Понедельник, 17 февраля 2025, 07:30
Президент США Дональд Трамп не согласен с утверждениями, что однажды Россия будет воевать с НАТО.
Источник: Трамп во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал Fox News
Детали: Американского президента спросили, согласен ли он с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, что Россия будет воевать против НАТО, и имеет ли он какие-то беспокойства по этому поводу.
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Трамп на это ответил: "Нет, я не согласен. Я не согласен. Нисколько".
Предыстория:
- 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне могут готовить агрессию против стран НАТО уже в следующем году.
- 11 февраля Датская служба оборонной разведки отметила, что Россия может быть готова к крупномасштабной войне в Европе примерно через 5 лет, если война в Украине прекратится или заморозится, а НАТО не будет перевооружаться.
- После этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если лидер РФ Владимир Путин сейчас нападет на Североатлантический альянс, то его ждет неизбежный проигрыш, но через несколько лет Россия может представлять большую угрозу.