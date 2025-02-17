ОВА: На Дніпропетровщині внаслідок атаки дрона постраждали 5 людей
Понеділок, 17 лютого 2025, 13:04
У Червоногригорівській громаді на Нікопольщині Дніпропетровської області внаслідок атаки російського дрона поранення отримали 5 людей.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова: "Постраждали жінки 36, 57, 60, 71 років та 62-річний чоловік".
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Деталі: За словами Лисака, одну жінку госпіталізували в стані середньої тяжкості, інші люди отримують амбулаторне лікування. Також під час удару дрон пошкодив АЗС та автівку, яка стояла поруч.
Нагадаємо:
- Уночі 17 лютого російський ударний безпілотник влучив у будівлю СТО у Сумах, минулося без жертв, але постраждала будівля і машини, у Харкові внаслідок дронової атаки пошкоджено житлові будинки у 2 районах.
- 17 лютого російські війська атакували безпілотниками Київську область, внаслідок чого вирували пожежі та пошкоджено будинки у 4 районах.