ОВА: На Дніпропетровщині внаслідок атаки дрона постраждали 5 людей

У Червоногригорівській громаді на Нікопольщині Дніпропетровської області внаслідок атаки російського дрона поранення отримали 5 людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова: "Постраждали жінки 36, 57, 60, 71 років та 62-річний чоловік".

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Деталі: За словами Лисака, одну жінку госпіталізували в стані середньої тяжкості, інші люди отримують амбулаторне лікування. Також під час удару дрон пошкодив АЗС та автівку, яка стояла поруч.

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