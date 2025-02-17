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Война 2025

ОВА: На Днепропетровщине в результате атаки дрона пострадали 5 человек

Украинская правдаПонедельник, 17 февраля 2025, 13:04
ОВА: На Днепропетровщине в результате атаки дрона пострадали 5 человек
Фото: з Telegram Сергея Лысака

В Червоногригорьевской общине на Никопольщине Днепропетровской области в результате атаки российского дрона ранения получили 5 человек.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Пострадали женщины 36, 57, 60, 71 лет и 62-летний мужчина".

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Детали: По словам Лысака, одну женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, другие люди получают амбулаторное лечение. Также во время удара дрон повредил АЗС и машину, которая стояла рядом.

Напомним: 

  • Ночью 17 февраля российский ударный беспилотник попал в здание СТО в Сумах, обошлось без жертв, но пострадало здание и машины, в Харькове в результате дроновой атаки повреждены жилые дома в 2 районах.
  • 17 февраля российские войска атаковали беспилотниками Киевскую область, в результате чего бушевали пожары и повреждены дома в 4 районах.

российско-украинская войнаДнепропетровская областьбеспилотники
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