ОВА: На Днепропетровщине в результате атаки дрона пострадали 5 человек

В Червоногригорьевской общине на Никопольщине Днепропетровской области в результате атаки российского дрона ранения получили 5 человек.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Пострадали женщины 36, 57, 60, 71 лет и 62-летний мужчина".

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Детали: По словам Лысака, одну женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, другие люди получают амбулаторное лечение. Также во время удара дрон повредил АЗС и машину, которая стояла рядом.

Напомним: