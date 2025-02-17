Порошенко розповів про зустрічі з Зеленським: Лише один раз попросив його про послугу

П’ятий президент України, народний депутат та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко розповів, що відтоді, як Володимир Зеленський став президентом, мав із ним усього три зустрічі, і лише одна з них була віч-на-віч.

Джерело: Порошенко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Перша була під час інавгурації. Друга – коли Зеленський мене запросив до себе на Банкову, аби попросити проголосувати за "антиколомойський законопроєкт".

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Третя – у перший день (повномасштабної війни – УП). Розмова була дуже короткою, без жодних емоцій. Я сказав: "Позиція перша: я більше не лідер опозиції. Це не ви сказали, це я сказав. Позиція друга: ви не є з цієї хвилини моїм опонентом. Це не ви сказали, це я вам сказав. У нас з вами один спільний ворог – це Путін". "Я дуже вдячний вам за те, що я зараз почув", – сказав Зеленський".

Деталі: За словами Порошенка, лише під час третьої зустрічі він попросив у чинного президента зворотну послугу – надати 8 тисяч автоматів для оборони Києва, – і Зеленський йому в цьому допоміг.

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