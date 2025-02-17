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Війна 2025

Порошенко розповів про зустрічі з Зеленським: Лише один раз попросив його про послугу

Софія Середа, Анастасія ПроцПонеділок, 17 лютого 2025, 13:43
Порошенко розповів про зустрічі з Зеленським: Лише один раз попросив його про послугу
ПЕТРО ПОРОШЕНКО. ФОТО УП

П’ятий президент України, народний депутат та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко розповів, що відтоді, як Володимир Зеленський став президентом, мав із ним усього три зустрічі, і лише одна з них була віч-на-віч.

Джерело: Порошенко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Перша була під час інавгурації. Друга – коли Зеленський мене запросив до себе на Банкову, аби попросити проголосувати за "антиколомойський законопроєкт"

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Третя – у перший день (повномасштабної війни – УП). Розмова була дуже короткою, без жодних емоцій. Я сказав: "Позиція перша: я більше не лідер опозиції. Це не ви сказали, це я сказав. Позиція друга: ви не є з цієї хвилини моїм опонентом. Це не ви сказали, це я вам сказав. У нас з вами один спільний ворог – це Путін". "Я дуже вдячний вам за те, що я зараз почув", – сказав Зеленський".

Деталі: За словами Порошенка, лише під час третьої зустрічі він попросив у чинного президента зворотну послугу – надати 8 тисяч автоматів для оборони Києва, – і Зеленський йому в цьому допоміг.

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Нагадаємо: 

  • 13 лютого президент Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука.
  • Пізніше Зеленський заявив, що ці санкції направлені проти людей, які під час війни, починаючи з 2014 року "відмивали" гроші і "виводили мільярди гривень". Він також додав, що у разі, якщо кошти повернуть у бюджет України, санкції із цих осіб знімуть.
  • Адвокати Петра Порошенка планують оскаржувати рішення щодо санкції проти нього у судах.  

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