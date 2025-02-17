Порошенко рассказал о встречах с Зеленским: Только один раз попросил его об услуге

Пятый президент Украины, народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко рассказал, что с тех пор, как Владимир Зеленский стал президентом, имел с ним всего три встречи, и только одна из них была с глазу на глаз.

Источник: Порошенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Первая была во время инаугурации. Вторая – когда Зеленский меня пригласил к себе на Банковую, чтобы попросить проголосовать за "антиколомойский законопроект".

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Третья - в первый день (полномасштабной войны - УП). Разговор был очень коротким, без всяких эмоций. Я сказал: "Позиция первая: я больше не лидер оппозиции. Это не вы сказали, это я сказал. Позиция вторая: вы не являетесь с этой минуты моим оппонентом. Это не вы сказали, это я вам сказал. У нас с вами один общий враг - это Путин". "Я очень благодарен вам за то, что я сейчас услышал", – сказал Зеленский".

Детали: По словам Порошенко, только во время третьей встречи он попросил у действующего президента об обратной услуге – предоставить 8 тысяч автоматов для обороны Киева, – и Зеленский ему в этом помог.

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Напомним: