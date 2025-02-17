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Война 2025

Порошенко рассказал о встречах с Зеленским: Только один раз попросил его об услуге

София Середа, Анастасия ПроцПонедельник, 17 февраля 2025, 13:43
Порошенко рассказал о встречах с Зеленским: Только один раз попросил его об услуге
ПЕТР ПОРОШЕНКО. ФОТО УП

Пятый президент Украины, народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко рассказал, что с тех пор, как Владимир Зеленский стал президентом, имел с ним всего три встречи, и только одна из них была с глазу на глаз.

Источник: Порошенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Первая была во время инаугурации. Вторая – когда Зеленский меня пригласил к себе на Банковую, чтобы попросить проголосовать за "антиколомойский законопроект".

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Третья - в первый день (полномасштабной войны - УП). Разговор был очень коротким, без всяких эмоций. Я сказал: "Позиция первая: я больше не лидер оппозиции. Это не вы сказали, это я сказал. Позиция вторая: вы не являетесь с этой минуты моим оппонентом. Это не вы сказали, это я вам сказал. У нас с вами один общий враг - это Путин". "Я очень благодарен вам за то, что я сейчас услышал", – сказал Зеленский".

Детали: По словам Порошенко, только во время третьей встречи он попросил у действующего президента об обратной услуге – предоставить 8 тысяч автоматов для обороны Киева, – и Зеленский ему в этом помог.

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Напомним:

  • 13 февраля президент Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.
  • Позже Зеленский заявил, что эти санкции направлены против людей, которые во время войны, начиная с 2014 года "отмывали" деньги и "выводили миллиарды гривен". Он также добавил, что в случае, если средства вернут в бюджет Украины, санкции с этих лиц снимут.
  • Адвокаты Петра Порошенко планируют обжаловать решение о санкциях против него в судах.

ПорошенкоЗеленский
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