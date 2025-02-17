Порошенко розповів, де і чим займаються його сини під час війни

П’ятий президент України, народний депутат та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко стверджує, що обоє його синів зараз хоч і перебувають за кордоном, але допомагають ЗСУ.

Джерело: Порошенко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Олексій працює у великій міжнародній корпорації. Він не зараз виїхав і не у 2022-му, а з 2019-го у нього контракт. Він навчається і повністю підпадає під вимоги закону. І він координує діяльність низки виробничих підприємств, які дуже допомагають ЗСУ.

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Михайло навчається у вищому навчальному закладі за кордоном. І теж це (його виїзд – УП) було до 2022 року. В Англії він працює з величезною кількістю волонтерських фондів. Також у вільний час він працює перекладачем для українських військових у військових таборах на території Британії".

Деталі: Порошенко вкотре наголосив, що його старший син Олексій у 2014 році "пішов добровольцем на фронт" і "брав безпосередню участь як командир мінометного розрахунку у боях на Донбасі".

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Молодший син Михайло ще не досяг 25-річного віку, а, отже, не підпадає під вимоги мобілізації. Утім, якщо буде треба, він "буде діяти інакше, ніж пан Зеленський, який тікав від повісток", переконує Порошенко.

Лідер "ЄС" запевнив, що якщо буде "вимога закону всім повернутися", і Олексій, і Михайло приїдуть до України. Але водночас додав: "Якщо буде вимога закону повернутися тільки сину Порошенка, це не буде мати нічого спільного з законом".

На думку очільника "Європейської солідарності", політиків мають визначати не лише їхні діти, але і їхні власні дії, а йому за свої не соромно.

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