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Война 2025

Порошенко рассказал, где и чем занимаются его сыновья во время войны

София Середа, Анастасия ПроцПонедельник, 17 февраля 2025, 16:08
Порошенко рассказал, где и чем занимаются его сыновья во время войны
Сыновья Петра Порошенко – Алексей (слева) и Михаил (справа)

Пятый президент Украины, народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко утверждает, что оба его сына сейчас хоть и находятся за границей, но помогают ВСУ.

Источник: Порошенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Алексей работает в крупной международной корпорации. Он не сейчас выехал и не в 2022-м, а с 2019-го у него контракт. Он учится и полностью подпадает под требования закона. И он координирует деятельность ряда производственных предприятий, которые очень помогают ВСУ.

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Михаил учится в высшем учебном заведении за рубежом. И тоже это (его выезд – УП) было до 2022 года. В Англии он работает с огромным количеством волонтерских фондов. Также в свободное время он работает переводчиком для украинских военных в военных лагерях на территории Британии".

Детали: Порошенко в очередной раз подчеркнул, что его старший сын Алексей в 2014 году "ушел добровольцем на фронт" и "принимал непосредственное участие как командир минометного расчета в боях на Донбассе".

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Младший сын Михаил еще не достиг 25-летнего возраста, а, следовательно, не подпадает под требования мобилизации. Впрочем, если будет нужно, он "будет действовать иначе, чем господин Зеленский, который убегал от повесток", убеждает Порошенко.

Лидер "ЕС" заверил, что если будет "требование закона всем вернуться", и Алексей, и Михаил приедут в Украину. Но в то же время добавил: "Если будет требование закона вернуться только сыну Порошенко, это не будет иметь ничего общего с законом".

По мнению главы "Европейской солидарности", политиков должны определять не только их дети, но и их собственные действия, а ему за свои не стыдно.

Напомним:

  • В декабре 2024 года в СМИ появилась информация, что старшего сына Порошенко объявили в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке.
  • Кроме того сообщалось, что его оштрафовали на 25 тысяч гривен за игнорирование повесток.
  • Впоследствии у лидера "Европейской солидарности" заявили, что его сын Алексей с 2019 года был снят со всех видов учета и находится за границей – законно. По словам адвоката, ТЦК выполняет приказы из ОП, присылая сыну Порошенко повестки.

Порошенковойна
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