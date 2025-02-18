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Війна 2025

Над Черкащиною Сили оборони збили вночі 26 БпЛА, пошкоджені будинки – ОВА

Українська правдаВівторок, 18 лютого 2025, 09:16
Над Черкащиною Сили оборони збили вночі 26 БпЛА, пошкоджені будинки – ОВА
Фото з Telegram Ігора Табурця

Минулої ночі Сили оборони знищили 26 російських дронів над Черкащиною, уламки пошкодили 4 житлові будинки, минулося без постраждалих. 

Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram

Пряма мова: "Збитий "Шахед" накоїв лиха в Черкаському районі. За попередніми даними, уламками пошкоджено чотири будинки, гараж. Там повибивало вікна, подекуди понівечило дахи. Також зачепило автомобіль".

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Деталі: За словами Табурця, станом на 08:00 ранку тривало обстеження території. В ОВА пообіцяли надати людям необхідну допомогу.

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