Над Черкащиною Сили оборони збили вночі 26 БпЛА, пошкоджені будинки – ОВА
Вівторок, 18 лютого 2025, 09:16
Минулої ночі Сили оборони знищили 26 російських дронів над Черкащиною, уламки пошкодили 4 житлові будинки, минулося без постраждалих.
Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram
Пряма мова: "Збитий "Шахед" накоїв лиха в Черкаському районі. За попередніми даними, уламками пошкоджено чотири будинки, гараж. Там повибивало вікна, подекуди понівечило дахи. Також зачепило автомобіль".
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Деталі: За словами Табурця, станом на 08:00 ранку тривало обстеження території. В ОВА пообіцяли надати людям необхідну допомогу.
Нагадаємо:
- У ніч на 4 лютого росіяни атакували Черкащину дронами. В обласному центрі виникли пожежі на територіях трьох приватних підприємств.