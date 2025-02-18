Над Черкасской областью Силы обороны сбили ночью 26 БпЛА, повреждены дома – ОВА

Прошлой ночью Силы обороны уничтожили 26 российских дронов над Черкасской областью, обломки повредили 4 жилых дома, обошлось без пострадавших.

Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь: "Сбитый "Шахед" натворил беды в Черкасском районе. По предварительным данным, обломками повреждены четыре дома, гараж. Там повыбивало окна, кое-где изуродовало крыши. Также задело автомобиль".

Реклама:

Детали: По словам Табурца, по состоянию на 08:00 утра продолжалось обследование территории. В ОВА пообещали предоставить людям необходимую помощь.

Напомним: