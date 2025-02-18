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Война 2025

Над Черкасской областью Силы обороны сбили ночью 26 БпЛА, повреждены дома – ОВА

Украинская правдаВторник, 18 февраля 2025, 09:16
Над Черкасской областью Силы обороны сбили ночью 26 БпЛА, повреждены дома – ОВА
Фото з Telegram Игоря Табурца

Прошлой ночью Силы обороны уничтожили 26 российских дронов над Черкасской областью, обломки повредили 4 жилых дома, обошлось без пострадавших. 

Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь: "Сбитый "Шахед" натворил беды в Черкасском районе. По предварительным данным, обломками повреждены четыре дома, гараж. Там повыбивало окна, кое-где изуродовало крыши. Также задело автомобиль".

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Детали: По словам Табурца, по состоянию на 08:00 утра продолжалось обследование территории. В ОВА пообещали предоставить людям необходимую помощь.

Напомним:

российско-украинская войнаЧеркасская областьбеспилотники
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