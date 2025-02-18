Над Черкасской областью Силы обороны сбили ночью 26 БпЛА, повреждены дома – ОВА
Вторник, 18 февраля 2025, 09:16
Прошлой ночью Силы обороны уничтожили 26 российских дронов над Черкасской областью, обломки повредили 4 жилых дома, обошлось без пострадавших.
Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram
Прямая речь: "Сбитый "Шахед" натворил беды в Черкасском районе. По предварительным данным, обломками повреждены четыре дома, гараж. Там повыбивало окна, кое-где изуродовало крыши. Также задело автомобиль".
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Детали: По словам Табурца, по состоянию на 08:00 утра продолжалось обследование территории. В ОВА пообещали предоставить людям необходимую помощь.
Напомним:
- В ночь на 4 февраля россияне атаковали Черкасскую область дронами. В областном центре возникли пожары на территориях трех частных предприятий.