Україна вже повернула додому 4131 полоненого – Координаційний штаб
Вівторок, 18 лютого 2025, 11:24
З початку повномасштабного вторгнення Україна провела 61 обмін полоненими і повернула додому 4131 громадянина.
Джерело: пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у коментарі "Українській правді"
Дослівно пресслужба: "Станом на сьогодні, з початку повномасштабної вторгнення Координаційним штабом було проведено 61 обмін. Нам вдалося повернути 4131 громадянина".
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Деталі: Зокрема, повернули 3 958 військовослужбовців (3 749 чоловіків та 209 жінок) та 173 цивільних особи (130 чоловіків та 43 жінки).
У пресслужбі зазначили, що у січні повернули 25 важкопоранених.
У Координатному штабі додали, що також повернули додому 7017 тіл загиблих захисників.
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Передісторія:
- 5 лютого російського полону повернули 150 українців: 108 воїнів ЗСУ та 42 військовослужбовця та працівника системи МВС.