Україна вже повернула додому 4131 полоненого – Координаційний штаб

Полонені, яких вдалося повернути додому 5 лютого. Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

З початку повномасштабного вторгнення Україна провела 61 обмін полоненими і повернула додому 4131 громадянина.

Джерело: пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у коментарі "Українській правді"

Дослівно пресслужба: "Станом на сьогодні, з початку повномасштабної вторгнення Координаційним штабом було проведено 61 обмін. Нам вдалося повернути 4131 громадянина".

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Деталі: Зокрема, повернули 3 958 військовослужбовців (3 749 чоловіків та 209 жінок) та 173 цивільних особи (130 чоловіків та 43 жінки).

У пресслужбі зазначили, що у січні повернули 25 важкопоранених.

У Координатному штабі додали, що також повернули додому 7017 тіл загиблих захисників.

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