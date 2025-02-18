Україна загалом повернула 7017 тіл полеглих воїнів –  Координаційний штаб

З початку повномасштабного вторгнення Україна провела 75 репатріацій і повернула додому 7 017 тіл полеглих захисників.

Джерело: пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у коментарі "Українській правді"

Дослівно пресслужба: "Станом на грудень 2024 року ми провели 73 репатріації і повернули 5 503 тіла загиблих. Цього року було ще дві репатріації – у січні і у лютому. В обох випадках повернули по 757 тіл. Таким чином можемо сказати, що на сьогодні Україна повернула 7 017 тіл своїх полеглих воїнів".

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Деталі: У Координатному штабі додали, що також провели 61 обмін полоненими, в рамках якого повернули додому 4 131 громадянина.

Зокрема, повернули 3 958 військовослужбовців (3 749 чоловіків та 209 жінок) та 173 цивільних особи (130 чоловіків та 43 жінки).

У пресслужбі зазначили, що у січні повернули 25 важкопоранених.

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