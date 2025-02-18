Україна загалом повернула 7017 тіл полеглих воїнів – Координаційний штаб
З початку повномасштабного вторгнення Україна провела 75 репатріацій і повернула додому 7 017 тіл полеглих захисників.
Джерело: пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у коментарі "Українській правді"
Дослівно пресслужба: "Станом на грудень 2024 року ми провели 73 репатріації і повернули 5 503 тіла загиблих. Цього року було ще дві репатріації – у січні і у лютому. В обох випадках повернули по 757 тіл. Таким чином можемо сказати, що на сьогодні Україна повернула 7 017 тіл своїх полеглих воїнів".
Деталі: У Координатному штабі додали, що також провели 61 обмін полоненими, в рамках якого повернули додому 4 131 громадянина.
Зокрема, повернули 3 958 військовослужбовців (3 749 чоловіків та 209 жінок) та 173 цивільних особи (130 чоловіків та 43 жінки).
У пресслужбі зазначили, що у січні повернули 25 важкопоранених.
Передісторія:
- 14 лютого повідомлялось, що за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників.
- Наприкінці січня Координаційний штаб також повідомляв, що додому повернули тіла 757 полеглих воїнів.