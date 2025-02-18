Украина уже вернула домой 4131 пленного – Координационный штаб
Вторник, 18 февраля 2025, 11:24
С начала полномасштабного вторжения Украина провела 61 обмен пленными и вернула домой 4131 гражданина.
Источник: пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в комментарии "Украинской правде"
Дословно пресс-служба: "По состоянию на сегодня, с начала полномасштабного вторжения Координационным штабом был проведен 61 обмен. Нам удалось вернуть 4131 гражданина".
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Детали: В частности, вернули 3 958 военнослужащих (3 749 мужчин и 209 женщин) и 173 гражданских лица (130 мужчин и 43 женщины).
В пресс-службе отметили, что в январе вернули 25 тяжелораненых.
В Координатном штабе добавили, что также вернули домой 7017 тел погибших защитников.
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Предыстория:
- 5 февраля из российского плена вернули 150 украинцев: 108 воинов ВСУ и 42 военнослужащих и работника системы МВД.