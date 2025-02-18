Фото: скриншот з відео 113 бригада ТРО у Facebook

Оператори FPV-дронів 113-ї бригади ТрО недалеко від Вовчанська знищили дві ворожі бойові машини, підбили ще одну та ліквідували укриття й залишки піхоти окупантів.

Джерело: ОСУВ "Хортиця" в Telegram

Дослівно: "На Харківському напрямку в районі Вовчанська загарбницька армія не полишає спроб проводити штурмові дії із залученням бронетехніки та атакувати наші оборонні укріплення".

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Поблизу Вовчанська ЗСУ розбили бронетехніку росіян та знищили піхоту – ОСУВ "Хортиця" https://t.co/282rBN2ArR pic.twitter.com/lgwtJLh676 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 18, 2025

Деталі: Як заявили в оперативно-стратегічному угрупованні військ, бійці 113-ї бригади територіальної оборони разом із суміжними підрозділами зупинили штурм росіян у Харківській області.

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Оператори FPV-дронів знищили ворожу бронетехніку, а згодом вразили укриття та залишки піхоти, що вижила після попередніх ударів.

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