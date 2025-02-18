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Війна 2025

Поблизу Вовчанська ЗСУ розбили бронетехніку росіян та знищили піхоту – ОСУВ "Хортиця"

Українська правдаВівторок, 18 лютого 2025, 11:22
Поблизу Вовчанська ЗСУ розбили бронетехніку росіян та знищили піхоту – ОСУВ Хортиця
Фото: скриншот з відео 113 бригада ТРО у Facebook

Оператори FPV-дронів 113-ї бригади ТрО недалеко від Вовчанська знищили дві ворожі бойові машини, підбили ще одну та ліквідували укриття й залишки піхоти окупантів.

Джерело: ОСУВ "Хортиця" в Telegram

Дослівно: "На Харківському напрямку в районі Вовчанська загарбницька армія не полишає спроб проводити штурмові дії із залученням бронетехніки та атакувати наші оборонні укріплення".

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Деталі: Як заявили в оперативно-стратегічному угрупованні військ, бійці 113-ї бригади територіальної оборони разом із суміжними підрозділами зупинили штурм росіян у Харківській області.

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Оператори FPV-дронів знищили ворожу бронетехніку, а згодом вразили укриття та залишки піхоти, що вижила після попередніх ударів.

Нагадаємо:

  • Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького показала 5 вересня 2024 року фото майже повністю зруйнованого Вовчанська на Харківщині.
  • Російські війська 15 січня атакували Вовчанськ на Харківщині, у результаті цього постраждав 57-річний чоловік.

Харківська областьросійсько-українська війнабезпілотники
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