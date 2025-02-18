Поблизу Вовчанська ЗСУ розбили бронетехніку росіян та знищили піхоту – ОСУВ "Хортиця"
Оператори FPV-дронів 113-ї бригади ТрО недалеко від Вовчанська знищили дві ворожі бойові машини, підбили ще одну та ліквідували укриття й залишки піхоти окупантів.
Джерело: ОСУВ "Хортиця" в Telegram
Дослівно: "На Харківському напрямку в районі Вовчанська загарбницька армія не полишає спроб проводити штурмові дії із залученням бронетехніки та атакувати наші оборонні укріплення".
Поблизу Вовчанська ЗСУ розбили бронетехніку росіян та знищили піхоту – ОСУВ "Хортиця" https://t.co/282rBN2ArR pic.twitter.com/lgwtJLh676— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 18, 2025
Деталі: Як заявили в оперативно-стратегічному угрупованні військ, бійці 113-ї бригади територіальної оборони разом із суміжними підрозділами зупинили штурм росіян у Харківській області.
Оператори FPV-дронів знищили ворожу бронетехніку, а згодом вразили укриття та залишки піхоти, що вижила після попередніх ударів.
Нагадаємо:
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