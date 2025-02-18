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Война 2025

Вблизи Волчанска ВСУ разбили бронетехнику россиян и уничтожили пехоту – ОСГВ "Хортица"

Украинская правдаВторник, 18 февраля 2025, 11:22
Вблизи Волчанска ВСУ разбили бронетехнику россиян и уничтожили пехоту – ОСГВ Хортица
Фото: скриншот c видео 113 бригада ТРО в Facebook

Операторы FPV-дронов 113-й бригады ТрО недалеко от Волчанска уничтожили две вражеские боевые машины, подбили еще одну и ликвидировали укрытие и остатки пехоты оккупантов.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram

Дословно: "На Харьковском направлении в районе Волчанска захватническая армия не оставляет попыток проводить штурмовые действия с привлечением бронетехники и атаковать наши оборонительные укрепления".

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Детали: Как заявили в оперативно-стратегической группировке войск, бойцы 113-й бригады территориальной обороны вместе со смежными подразделениями остановили штурм россиян в Харьковской области.

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Операторы FPV-дронов уничтожили вражескую бронетехнику, а затем поразили укрытия и остатки пехоты, выжившей после предыдущих ударов.

Напомним:

  • Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого показала 5 сентября 2024 года фото почти полностью разрушенного Волчанска на Харьковщине.
  • Российские войска 15 января атаковали Волчанск на Харьковщине, в результате этого пострадал 57-летний мужчина.

Харьковская областьроссийско-украинская войнабеспилотники
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