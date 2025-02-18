Вблизи Волчанска ВСУ разбили бронетехнику россиян и уничтожили пехоту – ОСГВ "Хортица"

Операторы FPV-дронов 113-й бригады ТрО недалеко от Волчанска уничтожили две вражеские боевые машины, подбили еще одну и ликвидировали укрытие и остатки пехоты оккупантов.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram

Дословно: "На Харьковском направлении в районе Волчанска захватническая армия не оставляет попыток проводить штурмовые действия с привлечением бронетехники и атаковать наши оборонительные укрепления".

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Поблизу Вовчанська ЗСУ розбили бронетехніку росіян та знищили піхоту – ОСУВ "Хортиця" https://t.co/282rBN2ArR pic.twitter.com/lgwtJLh676 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 18, 2025

Детали: Как заявили в оперативно-стратегической группировке войск, бойцы 113-й бригады территориальной обороны вместе со смежными подразделениями остановили штурм россиян в Харьковской области.

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Операторы FPV-дронов уничтожили вражескую бронетехнику, а затем поразили укрытия и остатки пехоты, выжившей после предыдущих ударов.

Напомним: