США і РФ пропонують мирний план із 3 етапів – Fox News

Згідно з іноземними дипломатичними джерелами, близькими до переговорів РФ і США у Саудівській Аравії, вони пропонують триетапний мирний план, який включає в себе припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди. Водночас тезу про вибори згодом спростували, пояснюючи це тим, що РФ просуває цей пункт.

Джерело: ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Кілька іноземних дипломатичних джерел повідомили журналістам, що США і Росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою для успіху процесу врегулювання.

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Водночас інше американське джерело, знайоме з переговорами, пом'якшило це твердження, пояснюючи це тим, що на переговорах намагалися "просунути" пункт щодо виборів, і "це може бути частиною майбутніх переговорів", але не наразі.

Білий дім ще не прокоментував цю заяву, але очікується, що це станеться найближчим часом.

Численні іноземні дипломатичні джерела надали таке бачення від української сторони: "Путін оцінює ймовірність обрання маріонеткового президента (України - ред.) як досить високу, а також переконаний, що будь-який інший кандидат, окрім чинного президента України, буде більш гнучким і готовим до переговорів та поступок. Своєю чергою, Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів, включно з можливістю обрання проросійської маріонетки. Трамп і Путін оцінюють шанси чинного президента України бути переобраним як низькі".

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За підсумками зустрічі делегації США та Росії домовилися "усунути подразники двосторонніх відносин" і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Що передувало: