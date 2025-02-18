Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

США і РФ пропонують мирний план із 3 етапів – Fox News

Альона Мазуренко Вівторок, 18 лютого 2025, 15:36
США і РФ пропонують мирний план із 3 етапів – Fox News
фото: getty images

Згідно з іноземними дипломатичними джерелами, близькими до переговорів РФ і США у Саудівській Аравії, вони пропонують триетапний мирний план, який включає в себе припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди. Водночас тезу про вибори згодом спростували, пояснюючи це тим, що РФ просуває цей пункт.

Джерело: ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Кілька іноземних дипломатичних джерел повідомили журналістам, що США і Росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою для успіху процесу врегулювання.

Реклама:

Водночас інше американське джерело, знайоме з переговорами, пом'якшило це твердження, пояснюючи це тим, що на переговорах  намагалися "просунути" пункт щодо виборів, і "це може бути частиною майбутніх переговорів", але не наразі.

Білий дім ще не прокоментував цю заяву, але очікується, що це станеться найближчим часом.

Численні іноземні дипломатичні джерела надали таке бачення від української сторони: "Путін оцінює ймовірність обрання маріонеткового президента (України - ред.) як досить високу, а також переконаний, що будь-який інший кандидат, окрім чинного президента України, буде більш гнучким і готовим до переговорів та поступок. Своєю чергою, Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів, включно з можливістю обрання проросійської маріонетки. Трамп і Путін оцінюють шанси чинного президента України бути переобраним як низькі".

РЕКЛАМА:

За підсумками зустрічі делегації США та Росії домовилися "усунути подразники двосторонніх відносин" і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Що передувало:

  • 18 лютого у Саудівській Аравії розпочалися переговори між делегаціями США та Росії. Як писали російські пропагандистські ЗМІ, під час них сторони планували обговорити економічну співпрацю та "питання українського врегулювання".
  • Російську сторону представляли глава МЗС РФ Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков.
  • Президент Володмир Зеленський напередодні наголосив, що Україна не братиме участі у перемовинах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості про Україну без участі офіційного Києва.

СШАРосіяпереговориросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Україні в середу діятимуть обмеження елекроенергії для бізнесу і промисловості
НБУ може позбавити Порошенка впливу на Міжнародний інвестиційний банк
Через переговори РФ і США Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії
Рубіо натякнув, що ЄС доведеться "сісти за стіл переговорів" із РФ і скасувати санкції
Усик захищатиме дисертацію на здобуття наукового ступеня з права
ЗМІ: у Франції стривожені "немислимим альянсом" Трампа і Путіна
Усі новини...
США
Хрестовий похід Ломаченка, агенти Кремля та корисні ідіоти
ЄС може збільшити оборонні витрати та підтримку України на 700 млрд євро – ЗМІ
США і РФ домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні
Останні новини
18:31
Офіс президента: РФ почала масову депортацію українських дітей за шість днів до повномасштабної війни
18:31
В Україні в середу діятимуть обмеження елекроенергії для бізнесу і промисловості
18:19
Саудити хотіли присутності українців на переговорах, США і РФ були проти – Bloomberg
18:17
Наглядова рада "Енергоатома" оцінить доцільність добудови Хмельницької АЕС
18:15
Світові індекси відреагували на перемовини США та РФ в Саудівській Аравії
18:13
В Україні втричі зросла кількість областей із перевищеним епідпорогом: про які регіони йдеться
18:07
В Україні можна буде розгортати малі приватні 4G та 5G мережі
18:03
Синоптики розповіли, коли почнуть слабшати морози
17:56
У Єврокомісії на тлі заяв США запропонували ЄС самостійно займатися санкціями проти РФ
17:54
біатлонДжима з рекордним результатом у кар'єрі завершила індивідуальну гонку на чемпіонаті світу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: