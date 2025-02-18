Согласно иностранным дипломатическим источникам, близким к переговорам РФ и США в Саудовской Аравии, они предлагают трехэтапный мирный план, который включает в себя прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения. В то же время тезис о выборах позже опровергли, объясняя это тем, что РФ продвигает этот пункт.

Источник: ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих в соцсети Х (Twitter)

Детали: Несколько иностранных дипломатических источников сообщили журналистам, что США и Россия считают проведение новых выборов в Украине ключевым условием для успеха процесса урегулирования.

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В то же время другой американский источник, знакомый с переговорами, смягчил это утверждение, объясняя это тем, что на переговорах пытались "продвинуть" пункт о выборах, и "это может быть частью будущих переговоров", но не сейчас.

Белый дом еще не прокомментировал это заявление, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Многочисленные иностранные дипломатические источники предоставили такое видение от украинской стороны: "Путин оценивает вероятность избрания марионеточного президента (Украины - ред.) как достаточно высокую, а также убежден, что любой другой кандидат, кроме действующего президента Украины, будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам. В свою очередь, Трамп готов принять любой результат выборов, включая возможность избрания пророссийской марионетки. Трамп и Путин оценивают шансы действующего президента Украины быть переизбранным как низкие".

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По итогам встречи делегации США и России договорились "устранить раздражители двусторонних отношений" и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

Что предшествовало: