Зеленський: Зброєю на полі бою у цій війні не переможе жодна із сторін

Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі ні Росія, ні Україна не здатні перемогти на полі бою, проте перехід до дипломатичного завершення війни має гарантувати справедливий мир для України.



Джерело: Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом 18 лютого

Пряма мова: "Мені здається, на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою у цій війні не переможе жодна із сторін. Росія цього хотіла, але не змогла, а в Україну не вірили, але вона це довела і відстояла свою незалежність. Дуже непросто, високою ціною, життям свої людей, своїх воїнів.

Реклама:

Це говорить про те, що перехід до дипломатії повинен бути, але він привести до справедливого миру.

Я хотів щоби ви звернули увагу, жодні гравці, які сьогодні говорять про перемовини..., ніхто не говорить про повернення полонених".

Деталі: Зеленський додав, що Україна як ніхто хоче завершення війни, проте це має бути справедливо: "Щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував".

РЕКЛАМА:

Президент вважає, що сторони передусім мають обговорити повернення полонених.

Він додав, що Україну не запрошували на зустріч РФ і США у Саудівській Аравії, яка відбулась 18 лютого: "Для нас це було сюрпризом". За словами Зеленського, наразі всю інформацію він отримав зі ЗМІ.

Зеленський наголошує на важливості гарантій безпеки. Він вважає, що країни-НАТО, Європа, США могли би надати України віру в сильні гарантії і членство в НАТО, але "від США ми сьогодні такої підтримки не чуємо".

Пряма мова: "Знаємо, що вони і ще кілька європейських партнерів не підтримують наше членство в НАТО. Я вважаю, що це велике бажання Росії. Воно збігається з цим. Тоді залишаються гарантії безпеки, які можуть діяти: сильна українська армія і можлива присутність війська інших країн Європи".

Зеленський уточнив, що говорить не лише про ЄС, а й про всю Європу. Зокрема, він обговорював це питання на зустрічі із президентом Туреччини. За його словами, Україна може обговорювати питання контингенту, але наразі без результатів.

Президент наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично окуповані Росією українські території: схід, Крим.

Нагадаємо: