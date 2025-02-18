Зеленский: Оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас ни Россия, ни Украина пока не способны победить на поле боя, однако переход к дипломатическому завершению войны, должен гарантировать справедливый мир для Украины.

Источник: Зеленский по итогам встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 18 февраля

Прямая речь: "Мне кажется, на сегодня понятно, что оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон. Россия этого хотела, но не смогла, а в Украину не верили, но она это доказала и отстояла свою независимость. Очень непросто, высокой ценой, жизнью своих людей, своих воинов.

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Это говорит о том, что переход к дипломатии должен быть, но он привести к справедливому миру.

Я хотел чтобы вы обратили внимание, никакие игроки, которые сегодня говорят о переговорах..., никто не говорит о возвращении пленных".

Детали: Зеленский добавил, что Украина как никто хочет завершения войны, однако это должно быть справедливо: "Чтобы никто за нашей спиной ничего не решал".

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Президент считает, что стороны прежде всего должны обсудить возвращение пленных.

Он добавил, что Украину не приглашали на встречу РФ и США в Саудовской Аравии, которая состоялась 18 февраля: "Для нас это было сюрпризом". По словам Зеленского, пока всю информацию он получил из СМИ.

Зеленский подчеркивает важность гарантий безопасности. Он считает, что страны-НАТО, Европа, США могли бы предоставить Украине веру в сильные гарантии и членство в НАТО, но "от США мы сегодня такой поддержки не слышим".

Прямая речь: "Знаем, что они и еще несколько европейских партнеров не поддерживают наше членство в НАТО. Я считаю, что это большое желание России. Оно совпадает с этим. Тогда остаются гарантии безопасности, которые могут действовать: сильная украинская армия и возможное присутствие войска других стран Европы".

Зеленский уточнил, что говорит не только о ЕС, но и обо всей Европе. В частности, он обсуждал этот вопрос на встрече с президентом Турции. По его словам, Украина может обсуждать вопрос контингента, но пока без результатов.

Президент подчеркнул, что Украина никогда не признает юридически оккупированные Россией украинские территории: восток, Крым.

Напомним: