Трамп: США надали Україні $350 мільярдів допомоги, але де ці гроші?
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати виділили Україні приблизно $350 мільярдів допомоги, однак відсутність звітності щодо використання цих коштів викликає занепокоєння. Він також розкритикував європейські країни за недостатню фінансову участь у підтримці Києва.
Джерело: Трамп на пресконференції у Мар-а-Лаго
Деталі: Трамп наголосив, що США виділили Україні значну фінансову допомогу, яка, за його словами, становить близько $350 мільярдів.
Пряма мова: "Президент Зеленський минулого тижня заявив, що не отримав і половини коштів, які США передали Україні. Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть?
Я ніколи не бачив жодного звіту про це".
Деталі: За його словами, Європа витратила на допомогу Україні значно менше, хоча знаходиться територіально ближче.
Пряма мова: "Європа внесла набагато менший відсоток – приблизно $100 мільярдів. Хоча для них ця війна має більший вплив, ніж для нас: нас відділяє океан, а їх – ні".
Передісторія:
- На початку лютого президент Володимир Зеленський заявив, що з близько 177 мільярдів доларів ухваленої в США військової допомоги Україні було отримано близько 76 мільярдів.
- У листопаді 2024 року Зеленський заявляв, що Україна не отримала й половини зброї, яка була офіційно виділена Сполученими Штатами, і що Європа допомогла нашій країні не менше за США.