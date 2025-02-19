Трамп: США надали Україні $350 мільярдів допомоги, але де ці гроші?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати виділили Україні приблизно $350 мільярдів допомоги, однак відсутність звітності щодо використання цих коштів викликає занепокоєння. Він також розкритикував європейські країни за недостатню фінансову участь у підтримці Києва.

Джерело: Трамп на пресконференції у Мар-а-Лаго

Деталі: Трамп наголосив, що США виділили Україні значну фінансову допомогу, яка, за його словами, становить близько $350 мільярдів.

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Пряма мова: "Президент Зеленський минулого тижня заявив, що не отримав і половини коштів, які США передали Україні. Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть?

Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

Деталі: За його словами, Європа витратила на допомогу Україні значно менше, хоча знаходиться територіально ближче.

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Пряма мова: "Європа внесла набагато менший відсоток – приблизно $100 мільярдів. Хоча для них ця війна має більший вплив, ніж для нас: нас відділяє океан, а їх – ні".

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