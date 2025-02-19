Трамп: США предоставили Украине $350 миллиардов помощи, но где эти деньги?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине примерно $350 миллиардов помощи, однако отсутствие отчетности по использованию этих средств вызывает беспокойство. Он также раскритиковал европейские страны за недостаточное финансовое участие в поддержке Киева.

Источник: Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго

Детали: Трамп отметил, что США выделили Украине значительную финансовую помощь, которая, по его словам, составляет около $350 млрд.

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Прямая речь: "Президент Зеленский на прошлой неделе заявил, что не получил и половины средств, которые США передали Украине. Мы предоставили Киеву, кажется, $350 миллиардов. Ну, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут?

Я никогда не видел ни одного отчета об этом".

Детали: По его словам, Европа потратила на помощь Украине значительно меньше, хотя находится территориально ближе.

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Прямая речь: "Европа внесла гораздо меньший процент – примерно $100 миллиардов. Хотя для них эта война имеет большее влияние, чем для нас: нас отделяет океан, а их – нет".

Предыстория: