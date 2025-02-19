Трамп: США предоставили Украине $350 миллиардов помощи, но где эти деньги?
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине примерно $350 миллиардов помощи, однако отсутствие отчетности по использованию этих средств вызывает беспокойство. Он также раскритиковал европейские страны за недостаточное финансовое участие в поддержке Киева.
Источник: Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго
Детали: Трамп отметил, что США выделили Украине значительную финансовую помощь, которая, по его словам, составляет около $350 млрд.
Прямая речь: "Президент Зеленский на прошлой неделе заявил, что не получил и половины средств, которые США передали Украине. Мы предоставили Киеву, кажется, $350 миллиардов. Ну, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут?
Я никогда не видел ни одного отчета об этом".
Детали: По его словам, Европа потратила на помощь Украине значительно меньше, хотя находится территориально ближе.
Прямая речь: "Европа внесла гораздо меньший процент – примерно $100 миллиардов. Хотя для них эта война имеет большее влияние, чем для нас: нас отделяет океан, а их – нет".
Предыстория:
- В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что из около 177 миллиардов долларов принятой в США военной помощи Украине было получено около 76 миллиардов.
- В ноябре 2024 года Зеленский заявлял, что Украина не получила и половины оружия, которое было официально выделено Соединенными Штатами, и что Европа помогла нашей стране не меньше США.