Нічна атака РФ: на Черкащині пошкоджено ЛЕП, ракета влучила по дитячому табору на Сумщині

У ніч на 19 лютого росіяни атакували Україну безпілотниками та ракетами, у Київській і Черкаській областях пошкодили житлові будинки та інфраструктуру.

Джерело: Черкаська ОВА, Київська ОВА, Національна поліція, видання "Кордон.Медіа"

Деталі: Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що вночі Сили оборони збили над областю 7 російських безпілотників.

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"На Уманщині уламки "Шахеда" пошкодили лінію електропередач, вікна й дахи у восьми будинках і п'яти господарських спорудах", – зазначив він.

За словами начальника ОВА, медики оглянули трьох людей із гострою реакцією на стрес, але постраждалі відмовилися від госпіталізації.

Видання "Кордон.Медіа" повідомляє, що окупанти вдарили ракетами по дитячому оздоровчому табору на околиці міста Суми. Вибухи чули близько 22:00.

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За даними видання, сильно постраждав один з корпусів: там вилетіли вікна, двері, обвалився дах. Повітряні сили повідомляли, що окупанти атакували Суми 2 балістичними ракетами "Іскандер-М".

На Київщині повітряна тривога тривала майже 8 годин. За даними Київської ОВА, у регіоні працювали сили ППО, які збили кілька ворожих цілей.

У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок. У Фастівському районі уламки БпЛА зачепили два легкові автомобілі.

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