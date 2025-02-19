Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Нічна атака РФ: на Черкащині пошкоджено ЛЕП, ракета влучила по дитячому табору на Сумщині

Українська правдаСереда, 19 лютого 2025, 10:10
Нічна атака РФ: на Черкащині пошкоджено ЛЕП, ракета влучила по дитячому табору на Сумщині
Пошкоджений автомобіль на Київщині, фото: Національна поліція

У ніч на 19 лютого росіяни атакували Україну безпілотниками та ракетами, у Київській і Черкаській областях пошкодили житлові будинки та інфраструктуру.

Джерело: Черкаська ОВА, Київська ОВА, Національна поліція, видання "Кордон.Медіа"

Деталі: Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що вночі Сили оборони збили над областю 7 російських безпілотників.

Реклама:

"На Уманщині уламки "Шахеда" пошкодили лінію електропередач, вікна й дахи у восьми будинках і п'яти господарських спорудах", – зазначив він.

За словами начальника ОВА, медики оглянули трьох людей із гострою реакцією на стрес, але постраждалі відмовилися від госпіталізації.

Видання "Кордон.Медіа" повідомляє, що окупанти вдарили ракетами  по дитячому оздоровчому табору на околиці міста Суми. Вибухи чули близько 22:00. 

РЕКЛАМА:

За даними видання, сильно постраждав один з корпусів: там  вилетіли вікна, двері, обвалився дах. Повітряні сили повідомляли, що окупанти атакували Суми 2 балістичними ракетами "Іскандер-М".

На Київщині повітряна тривога тривала майже 8 годин. За даними Київської ОВА, у регіоні працювали сили ППО, які збили кілька ворожих цілей.

У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок. У Фастівському районі уламки БпЛА зачепили два легкові автомобілі.

Нагадаємо: 

  • Внаслідок атаки безпілотників на Одещину 18 лютого постраждали 3 дорослих і дитина, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та авто.
  • Від вечора 18 лютого російська армія атакувала Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 167-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 106 дронів вдалося знищити, ще 56 не долетіли до цілі.

російсько-українська війнабезпілотникиобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
інфографікаЗеленському довіряють 57% українців – КМІС після заяви Трампа показав своє опитування
відео Посланник Трампа Келлог прибув до Києва: Моя місія – слухати
Макрон вважає, що Трамп "може відновити корисний діалог" із Путіним
фото, відео Дронова атака на Одесу: 4 поранених, пошкоджено інфраструктуру, поліклініку і дитсадок
США збережуть санкції проти Росії до укладення мирної угоди – Bloomberg
Франція не готується відправляти сухопутні війська до України – Макрон
Усі новини...
російсько-українська війна
Прикордонники уразили ворожу гаубицю, знищили техніку та РЕБ окупантів на Харківщині
Посланник Трампа Келлог прибув до Києва: Моя місія – слухати
Норвегія братиме участь у другому кризовому саміті в Парижі
Останні новини
12:47
Зеленський відповів Трампу про рейтинг 4%: це йде від Росії
12:45
У США жінка судиться з клінікою, через помилку якої вона народила чужу дитину
12:42
Сійярто похвалився, що Угорщина знову заблокувала санкції проти патріарха Кирила
12:41
Окупанти обстріляли амбулаторію на Херсонщині: постраждали 8 медиків
12:38
Буданов: Давайте скажемо відверто, без США нам буде дуже важко
12:35
Залужний відповів, чи думає балотуватися на виборах: "Поки у нас задача вистояти і зберегти державу"
12:25
Москва чекає на повернення американських компаній у 2025 році
12:19
ВідеоГенштаб показав високоточний удар ЗСУ 17 лютого по окупантах на Запоріжжі
12:17
У НАТО заявили про зростання втрат РФ в Україні, лише за минулий рік мінус 530 тисяч військових – ЗМІ
12:15
У Кремлі допустили, що Путін і Трамп зустрінуться до кінця місяця
Усі новини...
Реклама:
Реклама: