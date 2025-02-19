Ночная атака РФ: в Черкасской области повреждена ЛЭП, ракета попала по детскому лагерю в Сумской области
В ночь на 19 февраля россияне атаковали Украину беспилотниками и ракетами, в Киевской и Черкасской областях повредили жилые дома и инфраструктуру.
Источник: Черкасская ОВА, Киевская ОВА, Национальная полиция, издание "Кордон.Медиа"
Детали: Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что ночью Силы обороны сбили над областью 7 российских беспилотников.
"На Уманщине обломки "Шахеда" повредили линию электропередач, окна и крыши в восьми домах и пяти хозяйственных постройках", – отметил он.
По словам начальника ОВА, медики осмотрели трех человек с острой реакцией на стресс, но пострадавшие отказались от госпитализации.
Издание "Кордон.Медиа" сообщает, что оккупанты ударили ракетами по детскому оздоровительному лагерю на окраине города Сумы. Взрывы слышали около 22:00.
По данным издания, сильно пострадал один из корпусов: там вылетели окна, двери, обвалилась крыша. Воздушные силы сообщали, что оккупанты атаковали Сумы 2 баллистическими ракетами "Искандер-М".
На Киевщине воздушная тревога продолжалась почти 8 часов. По данным Киевской ОВА, в регионе работали силы ПВО, которые сбили несколько вражеских целей.
В Вышгородском районе поврежден частный дом. В Фастовском районе обломки БпЛА задели два легковых автомобиля.
Напомним:
- В результате атаки беспилотников в Одесской области 18 февраля пострадали 3 взрослых и ребенок, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и авто.
- С вечера 18 февраля российская армия атаковала Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 167-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 106 дронов удалось уничтожить, еще 56 не долетели до цели.