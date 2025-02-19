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Війна 2025

Прикордонники уразили ворожу гаубицю, знищили техніку та РЕБ окупантів на Харківщині

Українська правдаСереда, 19 лютого 2025, 11:08
Прикордонники уразили ворожу гаубицю, знищили техніку та РЕБ окупантів на Харківщині
Фото: скриншот з відео ДПСУ

На Харківському напрямку бійці бригади "Гарт" знищили російський комплекс РЕБ "Стриж-3", пошкодили ворожу гаубицю та ліквідували піхоту.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань із протидії російсько-окупаційним військам на півночі Харківської області".

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Деталі: Як повідомили прикордонники, внаслідок ударів українським бійцям вдалося вивести з ладу російську гаубицю, знищити комплекс радіоелектронної боротьби "Стриж-3", три автомобілі, а також ліквідувати 17 окупантів.

Нагадаємо: 

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  • 17 лютого стало відомо, що розвідники бригади артрозвідки "Чорний Ліс" на Донеччині знищили російський новітній ЗРК малої та середньої дальності С-350 "Витязь", вартість якого становить 135 мільйонів доларів.
  • 18 лютого оператори FPV-дронів 113-ї бригади ТрО недалеко від Вовчанська знищили дві ворожі бойові машини, підбили ще одну та ліквідували укриття й залишки піхоти окупантів.

російсько-українська війнаПрикордонна службаХарківська область
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