Прикордонники уразили ворожу гаубицю, знищили техніку та РЕБ окупантів на Харківщині
Середа, 19 лютого 2025, 11:08
На Харківському напрямку бійці бригади "Гарт" знищили російський комплекс РЕБ "Стриж-3", пошкодили ворожу гаубицю та ліквідували піхоту.
Джерело: ДПСУ
Дослівно: "Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань із протидії російсько-окупаційним військам на півночі Харківської області".
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Деталі: Як повідомили прикордонники, внаслідок ударів українським бійцям вдалося вивести з ладу російську гаубицю, знищити комплекс радіоелектронної боротьби "Стриж-3", три автомобілі, а також ліквідувати 17 окупантів.
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- 17 лютого стало відомо, що розвідники бригади артрозвідки "Чорний Ліс" на Донеччині знищили російський новітній ЗРК малої та середньої дальності С-350 "Витязь", вартість якого становить 135 мільйонів доларів.
- 18 лютого оператори FPV-дронів 113-ї бригади ТрО недалеко від Вовчанська знищили дві ворожі бойові машини, підбили ще одну та ліквідували укриття й залишки піхоти окупантів.