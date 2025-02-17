ЗСУ знищили рідкісний російський ЗРК вартістю $135 мільйонів

Розвідники бригади артрозвідки "Чорний Ліс" на Донеччині знищили російський новітній ЗРК малої та середньої дальності С-350 "Витязь", вартість якого становить 135 мільйонів доларів.

Джерело: ОСУВ "Хортиця" в Telegram

Дослівно: "Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" вдалося виявити та знищити новітній російський зенітний ракетний комплекс малої та середньої дальності С-350 "Витязь".

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Деталі: Як повідомили військові, цей зенітно-ракетний комплекс є новітньою розробкою російського оборонпрому, а його вартість орієнтовно перевищує 130 мільйонів доларів.

Як повідомляє портал АрміяInform, "Витязь" був одним із найсучасніших зразків озброєння Росії.

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Довідково: С-350 "Витязь" – це російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності нового покоління, розроблений концерном "Алмаз-Антей" для заміни застарілих систем С-300ПС та "Бук-М1-2". Розробка комплексу розпочалася у 2007 році, а на озброєння він був прийнятий у 2020 році.

Комплекс призначений для захисту адміністративних, промислових та військових об'єктів від масованих ударів сучасних та перспективних засобів повітряного нападу, включаючи літаки, вертольоти, крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та тактичні балістичні ракети.

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